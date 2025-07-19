顧及美國 李在明擬缺席中國抗戰勝利日

南韓媒體報導，考量韓美同盟因素，總統李在明可能缺席九月三日於北京天安門舉行的「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十週年大會」。（歐新社）

2025/07/19 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕南韓總統李在明受邀出席九月三日於北京天安門舉行的「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十週年大會」。據南韓媒體說法，顧及韓美同盟以及正在進行的關稅談判，李在明可能缺席。

「韓聯社」報導，南韓執政陣營人士透露，考慮韓美同盟等因素，李在明出席該活動不太適當，總統室亦了解相關情況，也規劃李在明缺席的方案，按此情況將由國家禮賓第二順位的國會議長禹元植出席，不過韓總統室並未證實。報導指出，李在明初步決定任命前國會議長樸炳錫擔任訪華特使團團長，被視為執政黨「共同民主黨」的「中國通」的韓中議員聯盟會長金太年和樸釘也可能加入。

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考慮韓美同盟 關稅談判

「韓國時報」也報導，由於與華府持續進行具高度利害關係的貿易、安全議題談判，李在明可能缺席中國抗戰勝利日活動。此外，韓美峰會日期尚未敲定，此情況下出席中國閱兵儀式在政治上過於敏感和沉重。

南韓外交部長提名人趙顯十七日在國會任命聽證會上指出，雖然他無法就李在明是否出席中國閱兵給予肯定答案，但也表明關稅談判進行之際，於韓美峰會前訪問中國的可能性較低。報導引述政治觀察家評論，南韓政府的決定似乎也考慮到美國政治圈內存在對李在明親中態度的懷疑及不安。

美日韓副外長重申維護台海

南韓外交部第一次官朴潤柱、日本外務事務次官船越健裕與美國副國務卿藍道十八日在東京舉行副外長會議，重申加強三國安保合作，並就維護台海和平與安定的重要性以及「不容許以武力或脅迫手段片面改變現狀」達成共識。

普廷確定訪問中國四天

先前已傳出北京計畫邀請美國總統川普出席勝利日閱兵，但也預設國務卿魯比歐和其他多名對中強硬派官員可能表態反對。俄羅斯總統普廷則已確定在閱兵期間訪問中國四天。

然而，中國官方媒體「人民日報」十八日刊登題為「歌唱和平，共同書寫中美友好的新故事」專文，內容包括宣揚中美八十年並肩對抗法西斯的歷史，以及「共同推動建立聯合國」和「共同為建設美好世界而努力」等語。

外界認為，人民日報發布專文的時機與措詞，不排除是為邀請川普出席閱兵儀式鋪路。

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