內閣支持率剩2成 石破淪自民黨敗票機

最新民調顯示，日本首相石破茂的內閣支持率僅約20.8％，為去年10月上任以來的最低點。（路透檔案照）

2025/07/18 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十七日報導〕日本首相石破茂的內閣支持率跌落谷底！七月最新民調顯示，僅約廿﹒八％，為去年十月上任以來的最低點。日本媒體報導，石破未能發揮領導力，對中國態度軟弱，不僅無力挽救自民黨低迷的參議院選情，甚至被視為票房毒藥，本月初在奈良市舉辦的造勢活動，居然沒有任何候選人出席；黨部動員樁腳出席，竟有上百人拒絕參加。

日本時事通信十七日發布民調，顯示石破內閣支持率僅約廿﹒八％，比上月調查下降六﹒二個百分點，為去年十月上任以來的最低點，不支持率則增加六﹒六個百分點為五十五％，也是上任以來新高。受訪者不支持的理由，前三項為「不抱期待」、「沒有領導力」和「政策一塌糊塗」。

請繼續往下閱讀...

石破內閣低人氣，也影響到執政黨。同項調查顯示，自民黨支持率比上月減少二﹒五個百分點，降至十六﹒四％。立憲民主黨增加一﹒一％，來到五﹒五％，在這次參院選舉中喊出「日本人優先」異軍突起的參政黨，支持率增加二﹒二％，來到四﹒七％，擠進第三名。國民民主黨和公明黨均為三﹒一％。

石破去年十月上任以來，自民黨在同月的眾議院大選中慘敗，今年六月的東京都議員選舉也苦吞史上最慘烈的敗績。產經新聞報導，本月八日前首相安倍晉三過世三週年當天，石破選在奈良市演說，並到遇刺地點獻花，但縣黨部動員不利，造勢活動也沒有候選人到場。

據報導，十六日在大阪舉辦的街頭造勢活動，雖有黨籍候選人同台，但到場民眾不到安倍擔任首相時期的三分之一。擔任自民黨大阪府黨部會長的參議員青山繁晴也未出席，更公開反對石破到大阪助選，擔心保守派支持者反彈。

本月四日，石破在石川縣的街頭演說中，首次點名中國在烏俄戰爭中協助俄國，試圖展現對中強硬態度，但四天後，中國軍機在東海上空逼近日本自衛隊電子偵察機，同一時期外務大臣岩屋毅卻在馬來西亞與中國外交部長王毅開心合影，自民黨幹事長森山裕則在大阪喜迎中國國務院副總理何立峰到訪，加深他「對中國態度軟弱」的觀感。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法