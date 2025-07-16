川普態度、軍援速度 左右烏戰局勢

美國總統川普決定恢復向烏克蘭提供軍備，以抵抗俄羅斯侵略，但烏克蘭能否迅速獲得足夠武器，將直接影響其戰場局勢。圖為烏克蘭防空部隊14日在基輔東部布防。（歐新社）

2025/07/16 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「紐約時報」十四日分析，美國總統川普向烏克蘭運送武器的計畫，以及威脅對俄羅斯貿易夥伴實施「次級關稅」，反映他對烏俄戰爭的立場發生巨大轉變。然而，這些構想細節模糊，實行的可行性備受質疑，包括川普是否真能堅持到底，也引發疑慮。「華爾街日報」則認為，烏克蘭能否迅速獲得足夠武器，將直接影響其戰場局勢。

克里姆林宮對此反應謹慎，發言人佩斯科夫表示，俄方仍準備進行談判，正等待烏國提出時間建議。

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川普表示，美國將出售防空系統如愛國者飛彈給歐洲，由歐洲轉交給烏克蘭，或用以填補援烏後的庫存。美國智庫「國防重點」軍事分析主任卡瓦納指出，增加軍援未必能改變戰局。她認為，美國無限期武裝與支援烏克蘭的戰略「不可持續」，且美歐武器庫存有限，難以持續提供大量支援。歐洲的國防生產力也趕不上交貨。

俄國近期加強空襲，試圖耗盡烏軍空防，在夏末或秋季時大舉進攻擴大優勢。前美國國防部助理部長瓦蘭德指出，想打亂普廷計畫，今夏就必須大量運交武器給烏國，否則入秋後烏國將面臨更大風險。

至於川普揚言若俄國不在五十天內與烏克蘭達成和平協議，將對俄國及其貿易夥伴祭出一○○％關稅的做法，也普遍不被看好。首先，美俄進出口貿易額僅數十億美元，不會實質影響俄國經濟。其次，對俄貿易夥伴課徵「次級關稅」，確實能影響俄能源產業，尤其中俄雙邊貿易規模每年達兩千五百億美元，其中包括大量石油。若這麼做，勢必會讓川普與北京再次攤牌，讓美中陷入另一場「貿易戰」。

此外，川普時常跳票，未必會實施自己訂下的最後通牒。前國務院官員費希曼指出，川普已有放棄對中國出口產品徵收一二五％以上關稅的紀錄，如果他的目標是要減少俄國能源出口，將行不通，因為日本、歐盟在內的許多美國盟友，也與俄國有大量貿易往來。況且，川普也心知肚明，俄能源出口大幅減少將推高全球油價，讓美國通膨率上升，消費者荷包吃緊。

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