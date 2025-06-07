戰友撕破臉 特斯拉市值1天蒸發4.5兆

川普威脅取消聯邦政府對馬斯克旗下企業的補助和合約，可能讓旨在載太空人重返月球的「星艦」計畫受阻。圖為馬斯克去年十一月向川普展示「星艦」試飛計畫。（美聯社檔案照）

2025/06/07 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普與昔日盟友、特斯拉暨太空探索科技公司（SpaceX）老闆馬斯克的公開罵戰，導致特斯拉市值單日蒸發一千五百億美元（逾四．五兆台幣），馬斯克的淨資產也跟著縮水三四○億美元（逾一兆台幣）。不僅如此，川普揚言取消對馬斯克旗下公司的補助和合約，以及馬斯克一度威脅要讓關鍵太空船退役，都可能危及牽涉國家安全的美國眾多太空計畫。

若取消合約 恐波及美太空計畫

川普五日放話只要撤回馬斯克旗下企業接受的聯邦政府補助和合約，就能如他所願精簡預算，還說馬斯克是不滿法案取消購買電動車的抵稅優惠才會「發瘋」。此話一出，特斯拉當日股價應聲暴跌十四％，市值一夕蒸發一千五百億美元，顯見投資人擔心馬斯克商業帝國可能受到衝擊。

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據了解，美國運輸部負責監督車輛設計標準，並對特斯拉能否量產沒有踏板和方向盤的自動駕駛計程車擁有很大發言權；運輸部也在調查特斯拉的「全自動駕駛」系統是否有瑕疵。知名股市分析師迪克直言，馬斯克的政治立場持續損害特斯拉股價，原先與川普結盟已讓民主黨買家不滿，現在又與川普政府背道而馳。特斯拉投資人最怕的是川普「不急於」推廣自駕車，恐讓銷路受阻的特斯拉電動車更加窒礙難行。

除特斯拉外，馬斯克另一家旗艦公司SpaceX，長期透過「飛龍號」太空船載運太空人和貨物往返國際太空站，以及透過「獵鷹九號」火箭為航太總署（NASA）提供發射服務及其他工作，獲得數十億美元收益。NASA也資助SpaceX的巨型火箭「星艦」研發，目標未來幾年將太空人送上月球。一旦川普政府取消這些價值約二二○億美元的合約，對雙方都將造成重大衝擊。馬斯克一度揚言要讓「飛龍號」退役，隨後又改口不會。

原本在「富比世」雜誌二○二五年全球富豪排行榜名列第一、擁有三四二○億美元（約十兆二千億台幣）淨資產的馬斯克，在特斯拉市值大跌後身家縮減十分之一，但仍以一千億美元的差距，遙遙領先第二、第三名的Meta執行長札克伯格及亞馬遜創辦人貝佐斯。

在川馬可能通話的消息傳出後，特斯拉六日在美國紐約股市股價上揚，早盤勁升逾六％。

川普與馬斯克失和後，據傳川普正考慮賣出去年三月他所購買的特斯拉電動車。圖為當時馬斯克陪著川普在白宮試車。（法新社檔案照）

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