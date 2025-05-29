馬斯克不滿支出法案 害效率部做白工

協助美國總統川普（右）大砍聯邦政府勞動力與開支的全球首富馬斯克（左）27日表示，對所謂「大又美法案」感到「失望」，因為該法案將增加、而非減少預算赤字，破壞原本由他主導「政府效率部」的努力。（路透檔案照）

2025/05/29 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕曾協助美國總統川普大砍聯邦政府勞動力與撙節開支的全球首富伊隆馬斯克，在接受美國哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）獨家訪問時表示，他對川普力挺的「大又美」支出法案感到「失望」，因為該法案會增加、而非減少預算赤字，以及破壞「政府效率部」（DOGE）的努力。

馬斯克前述發言出自廿七日釋出的訪問片段，完整訪談將於六月一日播出。此外，馬斯克廿八日在德州太空探索科技公司的火箭發射基地接受訪問時提到，聯邦政府官僚機構的情況比預想得要更糟，針對DOGE的反彈十分強烈。即使如此，馬斯克仍稱，他與DOGE的合作並未結束，未來將專注在DOGE改善聯邦政府機構電腦系統的努力上。他也表達對公司聲譽受損的失望：「有人燒特斯拉。你們為什麼要這麼做？這太不酷了。」

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馬斯克說，對共和黨控制的眾議院以些微差距通過的內政法案感到失望，「它不僅增加、而非減少預算赤字，還破壞DOGE團隊正進行的工作。」馬斯克原本負責主導DOGE，但日前已退到二線與重返商界。馬斯克還拿該法案名稱「大又美」作文章，指稱法案可以大，或者可以美，但不知是否能兩者兼備。

身為川普親密盟友，馬斯克口出此等與川普立場相左之言，令人詫異。川普不但力挺該法案，還將該法案中有關稅的條款命名為「大又美」。但根據美國國會預算處資料，到了二○三四年，該法案會讓聯邦預算赤字增加三．八兆美元（約一一三兆台幣）；而減稅只能部分抵銷支出減少的影響。但白宮與大多數共和黨人堅稱減稅有利企業，從而增加政府收入與彌補差額。

該法案已送交參院，預料參院會進行修改，而參眾兩院得再次投票，才能將之送交川普簽署立法。該法案內容涉及延長川普首度執政時、二○一七年的招牌政策減稅，增加邊境安全支出、對「醫療補助」保險加諸工作要求，並撤回乾淨能源抵減稅額。

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