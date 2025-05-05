助中在美「獵狐」 華裔商人判刑、罰1.5億

安全忠（取自網路）

2025/05/05 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「華爾街日報」三日指出，在美國經商且擁有永久居民身分的中國商人安全忠（An Quanzhong），因協助中國政府執行海外「獵狐行動」，持續騷擾同為美國永久居民的中國同胞劉慎湘，威脅他返回中國接受貪污罪審判，遭到美國聯邦法院判處廿個月徒刑及逾五百萬美元（約一‧五億台幣）罰款。此事不僅凸顯中國企圖透過「中間人」在美執法，更刻劃美中之間的不信任。

安全忠為在中續賺大錢 威脅劉慎湘回去受審

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據報導，劉慎湘原為山東「齊魯實業公司」總經理，但在二○○○年突然赴美。中方指控劉慎湘挪用逾廿八萬五千美元（約八八五萬台幣）公款，資助兒子劉真（Liu Zhen，譯音）的龍蝦和汽車事業，並透過國際刑警組織（Interpol）發佈紅色通緝令。中國國家主席習近平上任後發動追緝海外逃犯的「獵狐行動」，二○一五年公布一百名經濟犯通緝名單，劉慎湘排在第十八名，他在紐約法拉盛的住所也被公開。

在法拉盛地區建立小型房地產帝國的安全忠，除了經營飯店外，還擁有多個華人組織會長頭銜，在當地呼風喚雨，甚至連紐約州民主黨籍眾議員孟昭文都為他設立紀念日。美國司法部指出，隨著中方緝捕劉慎湘的壓力與日俱增，安全忠認為只要協助解決劉案，對於他在中國的商業利益大有助益。中國官方媒體估計，安全忠在中國的煤炭和鐵路資產價值數億美元。因此，即使安全忠二○○三年就讓一雙兒女赴美，他仍繼續留在中國工作。

美國司法部指出，一八年九月，安全忠安排劉慎湘的侄子及中國官員，以觀光名義前往美國，中途脫隊前往紐約，試圖勸誘劉慎湘回國。安全忠找到劉真在長島的住所，此後中方多次聯絡劉真，警告只要劉慎湘還留在美國，他在中國的家人就不會安全。安全忠也定期去找劉真，對其軟硬兼施，一方面警告中方可以讓劉慎湘的生活「陷入無盡的痛苦」，另一方面表明可以承擔劉慎湘面臨的任何罰款。安全忠也安排中國反貪腐調查員與劉真通電話，對方也勸劉真，只要劉慎湘回國，就不會被起訴，劉慎湘在中國的親屬也持續遭到騷擾。

安全忠在二二年十月被捕後，才知道劉氏一家早已通報美國聯邦調查局（FBI），因此安全忠與劉家的所有往來早被聯調局掌握。五十九歲的安全忠在今年三月達成認罪協商、承認擔任中國特工後，遭聯邦法院判處廿個月徒刑，並罰款逾五百萬美元，包括賠償八十歲的劉慎湘一三○萬美元（約四○三九萬台幣）。

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