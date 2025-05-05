美印太司令︰台海若爆衝突 美能擊敗中國

帕帕羅（路透檔案照）

2025/05/05 05:30

帕帕羅示警 台海情勢已從「溫水煮青蛙」變「快速沸騰」

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo，見圖，路透檔案照）指出，他一年前上任以來，中國人民解放軍已大幅升高軍事活動強度，並針對台灣演練「各種軍事行動」，台海情勢已經從「溫水煮青蛙」（boiling frog）演變為「快速沸騰」（rapid boil）。一旦台海現在爆發衝突，美國將能擊敗中國，但隨著中國快速擴張軍力，美國面臨的挑戰日益嚴峻。

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金融時報三日報導，帕帕羅就任美軍印太地區最高軍事指揮官一年之際，二日在智庫「麥肯研究所」（McCain Institute）在美國亞利桑那州主辦的「塞多納論壇」（Sedona Forum）上表示，美軍的水下作戰能力比中國更具關鍵優勢，在太空及反太空資產武器方面也更勝一籌，「以我們現有軍力來看，若目前發生衝突，美國將能取得勝利」。

中國快速擴軍 美挑戰日益嚴峻

在帕帕羅發出上述警告之際，中國正持續擴大在台灣周邊的軍事演習規模。前美軍印太司令阿基里諾（John Aquilino）去年受訪時曾指出，中國採取「溫水煮青蛙」戰略，其軍事活動愈來愈危險，導致區域情勢更為緊張。帕帕羅則說，自他接任印太司令以來，解放軍已大幅升高軍事活動強度，並針對台灣演練「各種軍事行動」，「你聽過『溫水煮青蛙』的比喻…現在則是快速沸騰」。

帕帕羅示警，中國在建造包括軍艦在內的武器系統方面，速度遠超美國，中國一年可生產兩艘潛艦，美國在同一時間內僅能建造一‧四艘；中國每年建造六艘作戰船艦，美國則是一‧八艘。

帕帕羅指出，解放軍操練範圍包括奪取台灣離島、實施海上封鎖，或直接攻擊本島的準備，「過去一年來，這些演習深度及廣度變化的速度呈現非線性變化，讓我夜不成眠」。

帕帕羅表示，阿基里諾離任前告訴他，在他三年的任期內，有可能遭遇到美軍因台灣而和中國對戰的情況。美國情報顯示，中國國家主席習近平已要求解放軍具備在二○二七年攻台的能力。

但帕帕羅強調，這並不代表中國計畫在該年度採取行動，「那不是行動期限，而是備戰期限」。中國是否會採取軍事行動，最終將取決於多個不同因素，包括自身軍事準備程度、針對台灣是否能反制入侵行動的判斷，以及「盟友協助台灣的能力、意願及可能性」。

美不介入戰爭？歷史紀錄並非如此

至於美國民眾是否會支持軍事協防台灣，帕帕羅表示，美國歷來在受到威脅，或認為其利益受影響而值得捍衛時，都會採取行動，「歷史的教訓是，人們總說美國絕不會介入戰爭，但歷史紀錄並非如此」。

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