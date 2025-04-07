葉門叛軍疑遭捨棄 伊朗專注應對川普

英國媒體披露，隨著美軍近期升高對葉門叛軍「青年運動」的空襲行動，為避免與美國直接衝突，伊朗已下令軍事人員撤離葉門，此舉形同放棄長期支持的盟友。（歐新社檔案照）

2025/04/07 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國「電訊報」引述伊朗高層官員報導，隨著美軍近期升高對葉門叛軍「青年運動」的空襲行動，為避免與美國直接衝突，伊朗已下令軍事人員撤離葉門，此舉形同放棄長期支持的盟友。然而，青年運動否認伊朗撤軍說法，並駁斥美軍空襲成效。

伊朗撤軍說法 青年運動否認

消息來源透露，德黑蘭內部高層會議聚焦於美國總統川普的威脅，此前支持的區域代理人已非當前優先議題。另一名伊朗官員直言，青年運動「時日無多，可能僅剩數月，甚至數天」，無需繼續支持。

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報導指出，伊朗代理人網絡近年因以色列重創巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」與黎巴嫩政治軍事組織「真主黨」，去年對以色列飛彈襲擊失敗及敘利亞阿塞德政權垮台而遭受重創，嚇阻力與盟友士氣大幅下滑。在區域影響力受挫及美軍壓力下，德黑蘭選擇與青年運動切割，集中資源因應美國。

自上月川普政府空襲計畫曝光後，美軍幾乎每日轟炸青年運動目標。川普指稱空襲行動「空前成功」，摧毀該組織軍事據點並狙殺其指揮官。五角大廈證實增派戰機，「杜魯門號」航空母艦於紅海執行任務，「卡爾文森號」航艦則從亞洲趕赴支援。倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）中東與北非事務主任瓦基爾（Sanam Vakil）指出，美軍加強空襲青年運動，反映川普政府欲展現比前總統拜登更強硬的立場，向伊朗及其「抵抗軸心」發出警告。

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