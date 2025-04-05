尹錫悅被彈劾下台 南韓第2人

反對尹錫悅的群眾4日在南韓憲法法院外歡慶彈劾案成立。（路透）

2025/04/05 05:30

尹錫悅向國民致歉 執政黨接受判決結果

〔編譯張沛元／綜合報導〕歷經一一一天審理，南韓憲法法院四日以有違憲法賦予之責以及背叛國民信任為由，裁定國會去年底表決通過對無預警宣布戒嚴的尹錫悅總統彈劾成立，尹錫悅就此遭免職下台，為南韓史上第二位被彈劾下台的總統。

在野黨向守護民主共和制度的南韓人致敬

並未出庭的尹錫悅及其所屬的執政黨「國民力量黨」在宣判後向人民致歉，尹錫悅透過律師表示，感謝支持者相挺，對自己未能達到國民期待，深感遺憾與抱歉。國民力量黨則稱虛心接受憲法法院的決定；但尹錫悅律師團代表尹甲根稍早在宣判後於憲法法院前受訪時，批評憲法法院的彈劾案審判未遵守法律程序也不公正，判決結果令人難以接受。

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南韓最大在野黨「共同民主黨」稱此判決是守護憲法與民主制度的歷史性一刻，也是不畏寒冬、深夜上街捍衛民主的偉大南韓人民的勝利；共同民主黨黨魁李在明將此結果歸功於人民，並向守護民主共和制度的偉大南韓人民致敬。

尹錫悅去年十二月三日無預警發布緊急戒嚴，國會隨即開議通過解嚴決議案，尹也在稍後解嚴，儘管戒嚴時間僅六小時，但仍導致政壇動盪；十二月十四日，南韓國會以違法違憲為由表決通過彈劾尹錫悅，但國會彈劾是否成立待憲法法院定奪。

審理111天 法官認定宣布戒嚴違法違憲

南韓時間四日上午十一時，憲法法院經過一一一天審理與十一度開庭辯論後宣判，八名法官一致通過國會對尹錫悅的彈劾，尹錫悅立即遭解職下台。憲法法院代理院長文炯培表示，法院認為國會對尹錫悅的彈劾於法有據，即尹錫悅宣布戒嚴違法違憲，在未向戒嚴司令官說明具體內容、未給予其他要員陳述意見機會、戒嚴令上無國務總理與國務委員等人副署，以及未立即通知國會下逕自宣布戒嚴，「違反憲法與戒嚴法規定的非常戒嚴宣布程序要件」。

尹錫悅曾辯稱無意真的實施戒嚴，而是要藉此對抗反國家勢力、親北韓人士與警告在野黨共同民主黨勿濫用國會多數黨身分；但南韓分析指出，從憲法法院的判決文來看，法官幾乎採納國會的論點。尹錫悅因此成為繼朴槿惠後南韓史上第二位被彈劾下台總統。朴槿惠在二○一六年因閨密干政貪腐醜聞遭國會彈劾，隔年三月被憲法法院裁示彈劾成立後下台，尹錫悅則曾是負責調查朴槿惠貪瀆案的首席調查官。南韓首爾龍山總統府在憲法法院宣判後已降下象徵國家元首的藍色鳳凰旗，軍隊各單位也撤下總統肖像。

南韓總統尹錫悅4日遭彈劾免職下台。（美聯社檔案照）

尹錫悅支持者滿臉愁容坐地哀嚎。（歐新社）

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