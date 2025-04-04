中國逮捕3菲諜 高調放送認罪畫面

中國國安部宣稱破獲一起菲律賓間諜案，被捕的三名菲國公民在中央電視台新聞報導中出鏡，表達「悔意」。（擷取自央視報導畫面）

2025/04/04 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國官媒「中央電視台」三日報導，國家安全部近日「摧毀」菲律賓間諜機關在境內建設的情報網路，並逮捕三名菲籍嫌疑犯。三人直接在鏡頭前坦認罪行、表達悔意，勸說同為受情報機構招募者向中國有關當局自首。

報導指出，中國國家安全機關近期發現有外籍男子多次在軍事設施周邊活動，形跡可疑，鎖定其身分並密切關注動向後，趁對方接近軍事設施、進行間諜竊密活動之際逮捕。

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據中方調查，遭逮捕的嫌犯斯皮內斯長期在中國工作，一次假期返菲時受菲國軍事情報人員赫雷拉招募，由他遠端指揮並每月提供報酬，讓斯皮內斯在中國境內執行竊密活動，藉此取得軍力部署情況。另兩名菲籍嫌犯阿爾伯特和娜塔莉也在國安部門掌握證據後遭捕。

調查顯示，三名嫌犯自二○二一年起陸續受赫雷拉招募，在中國期間拍攝並留存大量涉及軍事、機密影像資料，以及蒐集其他旅中菲律賓人資訊，協助擴大在中國的情報網。

斯皮內斯在鏡頭前表示，中國政府提供了良好生活環境，自己卻做出損害中國利益事情，為此感到後悔。阿爾伯特勸說同樣受情報機構招募者向中國有關部門自首。

菲律賓2月底逮2名中諜

中國與菲律賓近年在南海爭議水域的對峙情勢有增無減。中國駐馬尼拉使館近日才發布旅遊警示，警告中國民眾「來自菲律賓執法機構的頻繁騷擾」。

在此之前，菲律賓國家調查局（NBI）二月廿五日宣布逮捕兩名涉嫌從事間諜活動的中國籍人士，利用「國際行動用戶識別碼截收器」（IMSI-Catcher）在大馬尼拉地區的軍營、警察局及其他重要部門附近蒐集資訊，遭警方逮捕前已取得上千筆資料。

中國外交部發言人郭嘉昆在三日的例行記者會中，指菲律賓近期炮製多起所謂中國間諜案，中方堅決反對並多次提出嚴正交涉，敦促菲方停止捕風捉影。

另一方面，美國國務院一日宣布批准向菲律賓出售價值五十五．八億美元的F-16戰鬥機，支持菲國應對與中國日益升級的緊張局勢。菲律賓國家安全會議發言人強調，此項軍購無意針對任何國家。

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