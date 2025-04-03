以擴大加薩地面行動 穩住佔領區

部署在黎巴嫩的以色列裝甲部隊，準備擴大在加薩走廊的行動。（路透檔案照）

2025/04/03 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列國防部長卡茲二日宣布，該國正擴大在加薩走廊的軍事行動，計畫佔領「大片區域」並納入安全區，以「摧毀並清除加薩的恐怖份子與恐怖基礎設施」，並確保邊境安全，此舉引發人道組織與人質家屬的強烈關切。

與此同時，以色列極右翼國家安全部長班吉維爾同日造訪耶路撒冷舊城的阿克薩清真寺園區，引發約旦政府與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」強烈譴責。阿克薩清真寺是僅次於麥加與麥地那的伊斯蘭教第三大聖地，對全球穆斯林具有重大宗教與歷史意義，同時也是巴勒斯坦民族認同的象徵。然而，這片園區因以巴雙方的主權爭議與宗教因素，長期成為衝突熱點。

請繼續往下閱讀...

卡茲未明示具體佔領範圍，僅透露將涉及「廣泛撤離」交戰區居民。他同時敦促加薩民眾剷除哈瑪斯並交出以色列人質。此前，以色列已下令居住在加薩南部城市拉法周圍與往汗尤尼斯市方向的居民全面撤離。據報導，在撤離命令下達後，拉法附近幾乎空無一人。

以控制加薩17％土地

卡茲在聲明中表示，這波行動旨在將佔領區劃為以色列安全範圍。長期以來，以色列在加薩邊境內側維持緩衝區，自二○二三年戰爭爆發後範圍顯著擴大。以方稱此舉為安全所需，但巴勒斯坦人批評這是土地掠奪。根據以色列人權組織Gisha的資料，以色列已控制加薩約六十二平方公里土地，佔加薩總面積的十七％。

二月間，卡茲曾提出讓巴勒斯坦人「自願離開」加薩的計畫，與美國總統川普提議將加薩居民遷往他國、由美接管該地的想法相呼應，引發爭議。

「人質家屬論壇」對此表達震驚，擔心釋放人質的目標已被「置於優先順序最底端」。該組織描述五十九名人質（其中僅廿四人據信存活）被鎖鏈綑綁、受虐待且急需醫療，強調政府應優先透過談判救人。埃及、卡達與美國正積極斡旋停火與人質釋放，哈瑪斯高層日前表示已同意新停火提案，但以色列總理納坦雅胡提出哈瑪斯需放下武器的條件，遭對方視為「紅線」，談判陷入僵局。

以色列2日持續空襲加薩走廊，南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）大批建物被毀。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法