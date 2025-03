中英對照讀新聞》Billy Bob Thornton didn’t want to be ‘the guy trying to kill Tom Cruise’ 比利．鮑勃．松頓不想當「試圖殺掉湯姆．克魯斯的那個傢伙」

美國男星比利鮑勃松頓透露,拒演《不可能的任務3》只因不想被影迷牢記為那個殺掉阿湯哥的壞蛋。圖為松頓主演的影集《石油天王》的劇照。(美聯社)

2025/03/28 05:30

◎張沛元

Billy Bob Thornton doesn’t mind playing a bad guy, but there are some lines he will draw.

比利.鮑勃.松頓不介意飾演壞蛋,但他也有一些底線。

In an interview on the Bingeworthy podcast, the acclaimed actor talked about turning down roles as a villain in two notable films

這位備受讚譽的演員在Bingeworthy播客的訪問中,論及婉拒在2部知名電影中飾演反派角色。

Thornton said he was approached to play Norman Osborn, aka Green Goblin, in Sam Raimi’s “Spider-Man.” Years later, he was up for the role of the villain in “Mission: Impossible 3.”

松頓表示,他曾被找上在山姆.萊米的《蜘蛛人》中,飾演又名「綠惡魔」的諾曼.奧斯朋。數年後,他考慮在《不可能的任務3》中飾演反派。

“I don’t have much interest in those kinds of roles,” he said. “With the Green Goblin, I didn’t feel like getting up at 4 a.m. for five or six hours of makeup… And with ‘Mission: Impossible III,’ I didn’t want to be the guy trying to kill Tom Cruise. If you’re the bad guy in a big movie like that, audiences remember it forever.”

「我對這類角色沒有太大興趣,」他說。「(不演)綠惡魔是(因為)我不想為了5、6個小時的梳化而得在清晨4點起床…至於(不拍)《不可能的任務3》是我不想成為那個試圖殺掉湯姆.克魯斯的傢伙。你若在這種大片演反派,會被觀眾記一輩子」。

新聞辭典

draw the line:片語,畫界線,設限,絕不做。例句:The case of Mahmoud Khalil could ultimately test where immigration courts draw the line between protected free speech and alleged support for groups the United States calls terrorists.(馬哈茂德.哈里爾的案件可能最終考驗移民法庭如何在受到保障的言論自由,與所謂的支持被美國視為恐怖分子的團體之間,劃清界限。)

turn down:片語,拒絕(提議或請求)。例句:She turned down the job offer and regretted it after that.(她拒絕該工作邀約,之後後悔了。)

