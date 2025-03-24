中國公開海纜切割器 威脅全球海洋秩序

懸掛多哥旗幟的中國權宜輪「宏泰」貨輪，涉嫌下錨拖斷台澎海纜，海巡人員進行攔查。（取自海巡署官網）

2025/03/24 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕香港「南華早報」廿二日報導，中國二月間公開極具威力的深海電纜切割器，能夠潛入四千公尺深海切割以鋼鐵強化的通訊纜線。由於全球資料有九十五％是經由海底電纜傳輸，使得北京具有擾亂全球通訊、撼動世界海洋秩序的能力。這也是首次有國家披露擁有能破壞深海關鍵設施的裝置。

號稱可潛入四千公尺深海作業

報導提到，自二○二二年九月俄羅斯海床天然氣管線「北溪一號」和「北溪二號」遭破壞後，以匿蹤無人平台從事深海行動的情境，在軍事研究社群引發的討論日漸增加。由「中國船舶科學研究中心」（CSSRC）及旗下「深海載人裝備國家重點實驗室」，針對鋼鐵、橡膠和聚合物保護層構成的「裝甲纜線」共同研發的切割器，是為了整合中國先進載人、無人潛水器「奮鬥號」、「海鬥號」等裝置特別設計。

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雖然切割器係基於民間救難和海床挖礦目的而製造，但具備軍民兩用潛在能力，為其他國家敲響警鐘。例如，美國的印太戰略基石、限制中國突破「第二島鏈」防衛戰略的中樞關島，設有數十條供軍事及科技巨擘Google等民間客戶所使用的光纖電纜，倘若中國能夠切斷關島水域的纜線，意味著北京可在地緣政治危機期間，擾亂全球通訊穩定。

根據研發團隊二月廿四日在中國「機械工程」期刊發布的論文，切割器的設計克服了數項嚴峻技術挑戰，包括鈦合金外殼及油壓補償密封技術，能夠在持續運作下防止因深海強大水壓引發的內爆。

為解決傳統切割刀片難以應付的鋼鐵強化纜線，研發團隊的解決方案為打造一五○公釐的鑽石塗層砂輪，每分鐘轉速（rpm）達一六○○轉，足以在割裂鋼鐵的同時最大程度地減少海洋沉積物干擾，並在可見度幾乎為零的情況下，以機械手臂搭配先進定位技術準確操作。

報導指出，北京正在擴大海底基礎建設發展，有當前全世界規模最大的載人、無人潛水船隊，足跡可達全球海洋任何地方。中國上個月啟動在南海的兩千公尺深「空間站」建設工程，號稱可支持至少六名人員留置一個月。相較之下，美國的老舊深海船隊正苦苦追趕，日本的「新海六五○○」潛水器則即將在沒後繼者的情況下退役。

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