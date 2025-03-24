為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國公開海纜切割器 威脅全球海洋秩序

    懸掛多哥旗幟的中國權宜輪「宏泰」貨輪，涉嫌下錨拖斷台澎海纜，海巡人員進行攔查。（取自海巡署官網）

    懸掛多哥旗幟的中國權宜輪「宏泰」貨輪，涉嫌下錨拖斷台澎海纜，海巡人員進行攔查。（取自海巡署官網）

    2025/03/24 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕香港「南華早報」廿二日報導，中國二月間公開極具威力的深海電纜切割器，能夠潛入四千公尺深海切割以鋼鐵強化的通訊纜線。由於全球資料有九十五％是經由海底電纜傳輸，使得北京具有擾亂全球通訊、撼動世界海洋秩序的能力。這也是首次有國家披露擁有能破壞深海關鍵設施的裝置。

    號稱可潛入四千公尺深海作業

    報導提到，自二○二二年九月俄羅斯海床天然氣管線「北溪一號」和「北溪二號」遭破壞後，以匿蹤無人平台從事深海行動的情境，在軍事研究社群引發的討論日漸增加。由「中國船舶科學研究中心」（CSSRC）及旗下「深海載人裝備國家重點實驗室」，針對鋼鐵、橡膠和聚合物保護層構成的「裝甲纜線」共同研發的切割器，是為了整合中國先進載人、無人潛水器「奮鬥號」、「海鬥號」等裝置特別設計。

    雖然切割器係基於民間救難和海床挖礦目的而製造，但具備軍民兩用潛在能力，為其他國家敲響警鐘。例如，美國的印太戰略基石、限制中國突破「第二島鏈」防衛戰略的中樞關島，設有數十條供軍事及科技巨擘Google等民間客戶所使用的光纖電纜，倘若中國能夠切斷關島水域的纜線，意味著北京可在地緣政治危機期間，擾亂全球通訊穩定。

    根據研發團隊二月廿四日在中國「機械工程」期刊發布的論文，切割器的設計克服了數項嚴峻技術挑戰，包括鈦合金外殼及油壓補償密封技術，能夠在持續運作下防止因深海強大水壓引發的內爆。

    為解決傳統切割刀片難以應付的鋼鐵強化纜線，研發團隊的解決方案為打造一五○公釐的鑽石塗層砂輪，每分鐘轉速（rpm）達一六○○轉，足以在割裂鋼鐵的同時最大程度地減少海洋沉積物干擾，並在可見度幾乎為零的情況下，以機械手臂搭配先進定位技術準確操作。

    報導指出，北京正在擴大海底基礎建設發展，有當前全世界規模最大的載人、無人潛水船隊，足跡可達全球海洋任何地方。中國上個月啟動在南海的兩千公尺深「空間站」建設工程，號稱可支持至少六名人員留置一個月。相較之下，美國的老舊深海船隊正苦苦追趕，日本的「新海六五○○」潛水器則即將在沒後繼者的情況下退役。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播