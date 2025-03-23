川普掌軍事機密 坦言馬斯克或受中國影響

主導川普政府刪減支出的全球首富馬斯克廿一日赴五角大廈與國防部長赫格塞斯會談。川普強調兩人會晤不涉及對中國的軍事作戰計畫。圖為馬斯克緊跟川普之後離開白宮，準備搭乘直升機前往新澤西州。（美聯社）

2025/03/23 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕「紐約時報」披露全球首富馬斯克廿一日赴五角大廈聽取「美中戰爭軍事簡報」，由於馬斯克事業版圖牽涉與美軍、中國的商業利益，消息一出引發外界議論。總統川普同日再次駁斥紐時報導，但也罕見承認「伊隆（馬斯克）在中國經商，他或許會受此影響」。

川普先是第一時間在社群媒體發文否認報導，強調會議「甚至不會提到或討論到中國」。隔日在白宮橢圓形辦公室接受媒體提問時，稱自己無意向任何人展示與中國的「潛在戰爭」，「我們不想與中國發生潛在戰爭。但若是如此，我們有能力充分應對」。

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同日兩度駁斥紐時報導

川普批評紐時是「人民公敵」，讚揚馬斯克是一名愛國者，努力削減包括國防部在內的聯邦政府機構開支，但不應該了解這類作戰計畫。川普指出，「當然，你不會把它展示給一個給我們這麼大幫助的商人」，接著補充道，「伊隆在中國經商，他或許會受此影響」。

馬斯克在五角大廈與國防部長赫格塞斯會談約八十分鐘。離開時對會晤表示滿意，但拒絕說明談話內容或是否接受中國軍事機密簡報。赫格塞斯申明，兩人進行的是一場關於創新和效率的非正式會談，「沒有戰爭計畫，沒有中國戰爭計畫，沒有秘密計畫」。赫格塞斯事後在社群媒體發文，把砲火對準紐時及透露消息者，「我期待起訴五角大廈那些向紐約時報洩漏惡意假訊息的人」；馬斯克也發文批評紐時的報導是「純粹的宣傳」。

據紐時報導，馬斯克原本會聽取由赫格塞斯、參謀長聯席會議代理主席葛雷迪與印太司令帕帕羅等人的簡報，說明美國在與中國的潛在戰爭中的作戰計畫，消息曝光後簡報隨之取消。民主黨參議員華倫與達克沃斯致信赫格塞斯，要求提供向馬斯克分享的資訊細節和原因。

美國智庫「哈德遜研究所」研究員索伯利克表示，若五角大廈真有意向馬斯克簡報中國戰爭計畫，可能的考量為避免受到削減機敏軍事計畫經費衝擊，「但他們不需要為了避免這個結果而向馬斯克全盤簡報」。

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