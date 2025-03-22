川普裁廢教育部 完成教育權下放

美國總統川普廿日在多名學童的見證下於白宮簽署一項形同廢除教育部的行政命令，將聯邦政府內閣部會之一的教育部的職權下放各州，並在簽完名後向眾人展示該行政命令。（路透）

2025/03/22 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普廿日簽署一項以「消除」聯邦政府部會之一的教育部為主旨的行政命令，落實川普本人以及美國右派多年來主張將教育權從聯邦政府下放到各州的宿願。民主黨人痛批此為暴虐奪權。

這是川普在改革聯邦政府上迄今最激烈的舉措之一。在數名坐在課桌椅後的學童的圍繞下，川普在白宮東廳簽署這項行政命令後將之拿起展示，並稱該命令將「開始徹底地消除聯邦教育部…，我們會把它關掉，盡快就關。它沒什麼用，我們將把教育回歸到其所屬的各州」。儘管如此，該行政命令並未明示是要將哪些與教育有關的職能或資金交還各州。白宮稍早表示，教育部規模將大幅縮減，剩餘部門僅負責處理低收入學生學貸與補助等「關鍵職能」。

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完全廢掉教育部 需國會同意

川普首度執政時就放話要廢掉教育部，去年大選重提此事，如今算是兌現競選承諾。教育部成立於一九七九年，是聯邦政府十多個內閣部會之一，未經國會批准不得關閉；儘管共和黨在國會參議院中以過半的五十三席佔多數，但反對廢部的民主黨可使出拖延戰術以冗長辯論來阻撓表決，因為終結冗長辯論交付表決的最低門檻是六十票，意味幾乎不可能表決通過廢除。參議院民主黨領袖舒默斥此舉為「暴虐的權力搶奪」。

川普的行政命令還指示教育部長麥馬洪（Linda McMahon）「採取一切必要措施以促使關閉教育部，並將教育權限歸還給各州」。川普去年十一月勝選後提名女富豪兼大金主、「世界摔角娛樂公司」前執行長麥馬洪執掌教育部，就被視為教育部時日無多之兆；廿日在簽署行政命令的儀式上，川普更直言，希望麥馬洪會是末代教育部長。

美國聯邦政府傳統上在教育的角色有限，中小學經費僅約十三％來自聯邦政府，其餘來自各州與地方社區。但對於低收入學校以及有特殊需求的學生而言，聯邦經費極其重要。

美國總統川普廿日在多名學童的見證下於白宮簽署一項形同廢除教育部的行政命令，將聯邦政府內閣部會之一的教育部的職權下放各州，並在簽完名後向眾人展示該行政命令。（美聯社）

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