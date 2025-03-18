加強施壓伊朗 美二度空襲葉門叛軍

繼15日空襲伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」據點後，美軍中央司令部17日發動第2波空襲，鎖定葉門港市荷台達與焦夫省，進一步擴大美國總統川普就職以來，在中東規模最大的軍事行動。圖為一架F/A-18大黃蜂戰機從「杜魯門號」航空母艦起飛，執行空襲任務。（法新社）

2025/03/18 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國近期加強對伊朗及其代理人施壓，繼十五日下令空襲伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthis）後，十七日發動第二波空襲，鎖定葉門港市荷台達與焦夫省，進一步擴大美國總統川普就職以來，在中東規模最大的軍事行動。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）接受「福斯新聞頻道」訪問時重申，只要青年運動宣布停止向美國船隻開火，美方的打擊行動就會停止，「但直到那一刻之前將持續下去」。

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川普十五日首度下令對青年運動採取軍事行動，鎖定該組織控制的首都沙那、北部的薩達和南部的貝達等地區進行轟炸。青年運動衛生部聲稱，空襲造成至少五十三人喪生，其中包括五名兒童和兩名女性，另有九十八人受傷。

為回應美國空襲，青年運動十六日宣布，針對美國航空母艦「杜魯門號」及其護航船艦發動軍事行動，發射十八枚飛彈和一架無人機，十七日聲稱對杜魯門號打擊群實施第二波攻擊。青年運動領袖胡提（Abdul-Malik al-Houthi）強調，只要美國持續侵犯葉門，便會繼續鎖定美方船隻。

青年運動經營的「馬西拉電視台」同日報導，美軍對紅海港口城市荷台達及北部的焦夫省發動第二波空襲。「路透」引述美國官員說法報導，有十一架朝杜魯門號而來的青年運動無人機，遭美軍戰機全數擊落，沒有一架能接近杜魯門號；美國對青年運動的軍事行動可能持續數週之久。

自前年十月以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」爆發加薩走廊戰爭後，承載十二％全球海運量的紅海航線受到青年運動威脅。據「法新社」引述非營利組織「武裝衝突地點及事件資料」（ACLED）數據，青年運動對軍艦、商船、以色列目標等發動一三六起攻擊。一月以哈達成停火協議，青年運動宣布停止攻擊行動，但又在十二日重啟，揚言直到以色列不再阻擋人道援助進入加薩為止。

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