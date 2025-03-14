爭取訂單 日「能代號」首泊澳洲

日本海上自衛隊「最上級」護衛艦「能代號」（FFM-3）13日在澳洲西南部伯斯近郊的海軍基地靠港，這是日本同型護衛艦首次在澳洲靠港，預定將藉由參加兩國聯合演訓，積極爭取澳洲新造艦艇的訂單。（取自海上自衛隊官網）

2025/03/14 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十三日報導〕日本積極向澳洲爭取新型艦艇的訂單，海上自衛隊最上級護衛艦「能代號」（FFM-3）十三日在澳洲西南部伯斯近郊的海軍基地靠港，這是日本同型護衛艦首次在澳洲靠港，預定將藉由參加兩國聯合演訓，宣傳該艦的性能。

澳洲計畫採購十一艘巡防艦，最初三艘將在國外製造，其他則在澳洲國內建造，十年內最多將投入一百億澳幣（約二一一五億台幣）。去年十一月，澳洲選定日本和德國做為共同開發新型艦艇的候選國，澳方將對兩國的方案進行比較後，於明年一到三月間揭曉結果。第一艘預定二○二九年交船。

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日本出動最新銳護衛艦訪澳，積極爭取這筆訂單。「能代號」是最上級護衛艦的第三艘，二○二二年服役，全長一三二．五公尺、艦寬十六公尺，標準排水量三九○○噸，可搭乘九十名船員。該艦船體比傳統護衛艦更緊湊，以精簡人力，並減少表面稜角以提高匿蹤性，讓雷達難以偵測。

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