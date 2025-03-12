轟炸莫斯科 烏發動最大空襲

烏克蘭10日出動大批無人機夜襲俄羅斯首都莫斯科等地，成為烏俄戰爭開打以來，烏方對莫斯科發動的最大規模無人機攻擊，造成至少2人喪命。圖為位於莫斯科南部約35公里處的杜莫迪多沃地區，大批汽車遭無人機摧毀。（路透）

2025/03/12 05:30

俄稱擊落343架無人機

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國與烏克蘭在沙烏地阿拉伯協商前夕，基輔對俄羅斯發動戰爭爆發三年多來最大規模空襲，表明有能力繼續作戰。據俄國國防部說法，空襲橫跨境內超過十個州，造成三人死亡、十八人受傷，多棟建築毀損，有三四三架無人機遭防空系統擊落。

莫斯科市長索比亞寧指出，朝莫斯科市而來的烏克蘭無人機超過七十架，是戰爭至今對首都最大規模的單一攻擊行動；俄軍方指出，在莫斯科州攔截的無人機約一百架，另有一二六架是在烏俄邊境的庫斯克地區上空擊落。

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俄一度關閉6座機場

基輔的跨夜空襲一度迫使杜莫迪多沃、伏努科沃等四座莫斯科郊區機場及其他地區共六座機場暫時關閉，行經杜莫迪多沃車站的鐵路運輸也暫時停駛。

烏證明有能力繼續作戰

烏軍方指出，空襲打擊了數個戰略目標，包括每年煉製一百萬噸石油，供應莫斯科四十至五十％汽柴油的精煉廠；烏國國會議員岡察倫科強調，跨夜空襲證明烏克蘭具有對俄國發動重大攻擊的能力。

莫斯科隨後向烏克蘭發動反擊。南部港口城市敖德薩的油槽、住宅和倉儲遭無人機攻擊起火；北部的蘇梅同時受到無人機、火砲和滑翔炸彈轟炸。烏軍方指出，俄軍總計發射了一枚「伊斯坎德」彈道飛彈和一二六架無人機，成功攔截飛彈和七十九架無人機。

與此同時，美國國務卿魯比歐與國家安全顧問瓦爾茲率領的代表團，赴沙國吉達與烏國代表團會晤。魯比歐指出，美方此行意不在提出任何特定措施換取終戰，而是希望聽取烏方願意考量的項目和條件，「我們想要知道的是，烏克蘭願意走得多遠，並與俄方的意願比較，了解實際落差，達到何種程度」。

魯比歐：停火需雙方妥協

魯比歐申明，「除非雙方都做出妥協，否則沒辦法達成停火並終止戰爭」。雖然不願具體說明雙方必須做出何種妥協，但他坦言烏克蘭難以重新奪回所有喪失的領土，「俄羅斯無法征服整個烏克蘭，但對烏克蘭來說，要在合理的時期，迫使俄國回到二○一四年前的狀態，顯然非常困難」。

代表烏國出席會議的總統幕僚長葉爾馬克告訴記者，最重要的事情是「如何在烏克蘭實現公正持久的和平」，「安全保證對於防止俄羅斯未來再次入侵非常重要」。據烏方表示，基輔準備好簽署美烏礦產協議，並提出海空局部停火協議，包括停止長程無人機、飛彈攻擊和在黑海的戰鬥，與雙方釋放戰俘，也期望會談的進展將促使華府收回凍結軍事情報共享和武器供應的決定。魯比歐也希望美方暫停對烏援助的問題可以在會議中一併解決。

在莫斯科，克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，美國將向俄羅斯說明吉達會談的結果，他將此稱為「正常做法」。克里姆林宮近日僅表達進行有條件暫時停火協商的意願，沒有公開暗示可能在哪些條件上做出讓步。俄方態度始終為烏克蘭放棄加入北約組織（NATO），並承認俄軍佔領區為俄國領土。

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