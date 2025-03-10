非法當中國代理人拿錢辦事 前紐約州高官海撈至少5億

檢方最新公布的案情細節指稱，因涉嫌非法充當中國代理人而被捕與被控多項罪名的前紐約州州長侯可的副幕僚長孫雯（右），及其夫婿胡驍（左）憑藉販售龍蝦與開酒鋪等管道牟利，至少海撈1580萬美元。（路透檔案照）

2025/03/10 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報八日披露，根據檢方最新公布的案情細節，因涉嫌非法充當中國代理人而於去年被捕與被控多項罪名的前紐約州州長侯可的副幕僚長孫雯（Linda Sun），及其夫婿胡驍（Chris Hu）憑藉販售龍蝦與開酒鋪等管道牟利，至少海撈一五八○萬美元（約五‧一億台幣），並以家人名義四處置產。

生於中國、幼年移民美國的孫雯，曾是現任紐約州州長侯可（Kathy Hochul）的副幕僚長，以及前紐約州州長古莫的多元議題執行長，去年九月與夫婿胡驍一同被捕，並被以洗錢與簽證詐欺等十多項罪名起訴。檢方公布孫雯如何策劃憑藉「助中」獲得資金與餽贈的利益輸送細節，以及這些「助中」所得已成為家族事業，指控孫雯與中國官員及其中間人關係，直接影響胡驍從龍蝦出口生意中獲利至少一五八○萬美元。

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報導指出，孫雯是美國司法部起訴，協助中國在美國擴張影響力的美籍華人中最顯著的個案，也是少數因此致富的案例。根據檢方提交的文件，聯邦調查局（FBI）幹員除追蹤來自中國的大量金流，還在孫雯自宅、其雙親住處，以及一個保險櫃與數個保險箱中，發現四○‧五萬美元的「來源不明現金」；而孫雯的各種開銷，包括一棟價值四○○萬美元的長島住宅、一間二一○萬美元的檀香山公寓，以及許多珠寶與汽車，包括一輛二○二四年的白色法拉利Roma，多半是以現金支付，有時是以家庭成員或空殼公司的名義購入。

報導指出，上述來源不明的現金中，胡驍曾聲稱部分為其開設的萊文酒鋪（Leivine Wine & Spirits）的營收，正準備存入酒鋪的銀行帳戶，但該酒鋪在正式開幕前，戶頭裡已有廿萬美元。檢方認為，這家位於皇后區法拉盛的酒鋪，是孫雯的違法活動中心，涉嫌洗錢，還讓孫雯以酒鋪房東、當地地產商兼政治金主徐家鵬（George Xu，譯音）名義，影響酒鋪取得販售酒類牌照的程序。據稱孫雯等人還利用該酒鋪，大拍紐約州民主黨眾議員孟昭文等華裔第三代政治人物的馬屁。

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