關稅打頭陣 川普擬斬斷美中經濟關係

紐約時報廿六日指出，美國總統川普對付中國的新一輪攻勢才正要開始，準備更大張旗鼓地斬斷美中經濟關係。（歐新社）

2025/02/27 05:30

嚴打中國投資與限制取得先進技術

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報廿六日指出，美國川普政府對付中國的新一輪攻勢才正要開始，除了已宣布的對中國進口商品徵收十％關稅，還準備嚴打中國投資與取得先進技術，準備更大張旗鼓地斬斷美中經濟關係。不過，這波制中行動最後是否實施或到何種地步，還是川普本人說了算。

是否擴大設限 端看川普決定

報導說，川普對中國撂狠話通常涉及關稅，但細究其回鍋白宮以來的決策就會發現，川普正考慮對北京設下更廣泛、恐加速美中分道揚鑣的經濟限制。川普政府迄今已提議擴大限制美中間投資金流、其所任命的官員可能推動在中國投資與對中出售技術上加諸更多限制，以及川普本人曾說對中課徵十％的關稅只是「開胃菜」。美中經濟關係已漸行漸遠多年，但川普此舉顯示，他準備更大張旗鼓地斬斷此一關係。

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美國耶魯大學法學院蔡中曾中國中心研究員塞克斯（Sam Sacks）說，川普政府廿一日發布的投資備忘錄，宛如「號召去完成全面解除（美國）與中國之間商業關係此一未竟任務」；這些研議中的抗中措施，可能會成為川普在與中國國家主席習近平談判時的籌碼，但若這些抗中手段未能在談判時奏效，可能就會成為川普政府讓美國在經濟上與中國「脫鉤」的工作藍圖。

逼迫北京讓步 可能持續施壓

除了十％關稅，川普就任首日還簽署一份貿易備忘錄，內容為指示官員研擬其他針對中國的重大措施，例如撤銷曾賦予中國的「永久正常貿易關係」（PNTR）；廿一日，美國貿易代表署（USTR）表示，將對中國設限以保護美國造船業。此外，川普團隊也正討論強化美國出口管制辦法，包括修補有關晶片與晶片製造設備規範上的漏洞，以及任命反中色彩鮮明者負責執行出口管制。

川普顧問強調，川普視施壓為逼迫北京讓步的手段，可能會持續加大壓力，進而導致未來數月的美中貿易緊張加劇。

紐時認為，美國在反制中國上會走多遠的最大變數，似乎就是川普本人。由於北京未能履行川普和習近平在二○二○年初簽署的貿易協議，川普有意與習近平達成新協議；相較於許多鷹派顧問，川普對於中國投資等議題的看法更具交易性，可能會讓美中經濟關係得以持續，以換取川普認為對美國有利的協議。例如，儘管川普揚言要在經濟上修理中國，但他在競選期間也曾表示，只要僱用美國當地勞工，歡迎中企來美設廠。

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