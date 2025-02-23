約旦、埃及拒配合 川普打消清空加薩

美國總統川普近期提出「清空並接管加薩走廊」構想，引發阿拉伯世界強烈反彈。由於重建首要前提—他國接收加薩居民的條件不再，川普表明無意強迫施行，似已放棄這項主張。（美聯社）

2025/02/23 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普近期提出「清空並接管加薩走廊」構想，引發阿拉伯世界強烈反彈，國際社會也普遍不接受。阿拉伯國家領袖廿一日齊聚沙烏地阿拉伯，商討加薩戰後重建計畫，抗衡川普提案。由於重建首要前提—他國接收加薩居民的條件不再，川普表明無意強迫施行，似已放棄這項主張。

他國接收加薩居民條件不再

川普廿一日接受「福斯新聞」電話專訪時，一改此前強勢立場，坦言未能說服埃及和約旦接收加薩巴勒斯坦人，導致整個清空加薩的計畫無法成真，「我們一年付了約旦和埃及數十億美元。他們的回絕讓我有點訝異」。川普說，「這個方法（清空並重建加薩）是我的計畫，我覺得這確實行得通。但我不會強迫，我只是從旁建議」。

請繼續往下閱讀...

川普先是在一月廿五日拋出清空加薩主張，並在白宮接見以色列總理納坦雅胡時，進一步聲稱要由美國接管加薩，推動建設和開發，且不排除美軍進駐的可能性，目標是打造中東的「蔚藍海岸」（Riviera）。

川普重申，試圖重建加薩卻不遷移當地居民的想法不切實際，部分原因是巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的存在。讓美國接管並重新安置巴勒斯坦人，才是最好的方式。雖然川普仍為自己的計畫辯護，但「紐約時報」指出，上述言論是以英文過去式表達，顯示川普已不再抱持期望。

沙國、巴林、約旦、科威特、卡達、埃及和阿拉伯聯合大公國領袖，在利雅德召開會議，就各類區域和國際議題交換意見，尤其是巴勒斯坦和加薩情勢。根據約旦國王阿布杜拉二世十一日與川普在白宮會晤時的說法，將由埃及提出計畫推動加薩重建，但如何挹注重建所需財務將是最大挑戰。據聯合國估計，加薩重建經費將高達五三○億美元（約一‧七四兆台幣）以上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法