防AI被偷師 美擬立法與中脫鉤

在中國新創AI公司DeepSeek的語言模型問世後，美國國會議員霍利提案，擬切斷美中在AI研發上的交流和合作，阻止美國技術和設備最終被中國用來對付美國。（路透）

2025/02/02 05:30

禁相關技術和智慧產權進出口

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）宣稱低成本的人工智慧（AI）聊天機器人撼動美國政治和科技界，美國國會擬訂立「美國人工智慧能力與中國脫鉤法案」，禁止美中兩國在相關技術和智慧產權上的進出口，並禁止美國企業投資或參與中國任何相關軟硬體，包括學術研究。此外，德州州長艾波特禁止州政府設備使用DeepSeek、小紅書和Lemon8等應用程式，而美國商務部將調查DeepSeek是否使用限制對中出口的晶片。

禁投資或參與中國相關軟硬體

由共和黨籍聯邦參議員霍利提出的「美國人工智慧能力與中國脫鉤法案」，旨在切斷美中兩國在AI技術和智慧產權的進出口，禁止美國企業投資或參與任何進行AI軟硬體研究或製造的中國實體機構，也禁止美國企業和大專院校在中國或與中國實體機構合作進行AI研究，同時增強自身競爭優勢。霍利強調，「流入中國AI領域的每一塊美元和千兆筆數據，最終都會被用來對付美國」。

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禁企業和學校與中合作AI研究

然而，鑒於該法案涉及範圍廣泛，預計業界和其他議員會強烈反對。華府智庫「昆西研究所」研究員西蒙表示，美中目前在AI方面的共同研究或開發有限，雙方雖就AI安全問題進行會談，研發合作「通常不會發生」。他補充，就科學原理而言，美國大專院校會感興趣，但對可能損害美國國安利益感到非常恐懼。

德州政府設備禁用DeepSeek、小紅書

除了國會外，美國各界對DeepSeek的資安風險也高度警戒。共和黨籍德州州長艾波特一月卅一日率各州之先，下令禁止州政府設備使用DeepSeek，以及中國社群媒體應用程式小紅書和Lemon8，「德州不會允許中共透過會蒐集數據的AI和社交程式，滲透德州的關鍵基礎設施。德州將繼續保護及捍衛我們的國家免受外國敵對行為者侵犯」。艾波特早在二○二二年下令禁止同樣具有資安疑慮的TikTok（抖音國際版）。

眾院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾和民主黨首席議員克利什納穆希一月卅日致函白宮國安顧問瓦爾茲，呼籲加強對輝達晶片的出口管制，並採取其他措施應對DeepSeek對美國人數據和安全構成的風險。

針對是否禁用DeepSeek，美國國務院一名發言人回覆中央社詢問時指出，將限制任何使國務院數據面臨風險的工具及科技，「我們致力保護我們的資訊及基礎設施，採取一切必要措施確保最高等級的安全」。

路透一日引述消息人士披露，儘管DeepSeek宣稱，他們是使用二○二三年合法購買的輝達（Nvidia）H800晶片進行拉，但外界無法確定是否使用其他禁止對中出口的先進晶片。對此，美國商務部正進行相關調查，且已在馬來西亞、新加坡和阿拉伯聯合大公國追蹤到受限制晶片被有組織性地走私到中國。美國新創AI公司Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei）表示，DeepSeek顯有很多應被禁止但尚未執行、在被禁之前購得，以及走私取得的AI晶片。

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