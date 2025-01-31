華府管制區空難 飛安機制惹議

圖為美國航空班機在雷根華盛頓國家機場。（法新社檔案照）

2025/01/31 05:30

白宮南方約4.8公里處空中相撞 生還機會渺茫

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航空（American Airlines）五三四二號國內線班機美東時間廿九日晚間在雷根華盛頓國家機場降落時，與美國陸軍UH-60黑鷹直升機相撞墜入波多馬克河。華盛頓特區消防和急救中心主管唐納利三十日表示，救難人員已找到至少卅具遺體，仍持續在冰冷河水中搜尋，但不預期會有生還者。這起空難發生在首都嚴格管制空域，引發對飛安機制的重大質疑。

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河面低溫2.2度 強勁側風增加搜救難度

事故發生於當地時間晚間八時五十八分，美國航空CRJ-701龐巴迪雙引擎客機載著六十名乘客與四名機組員準備降落。同一時段，駐維吉尼亞州貝爾沃堡的三人黑鷹機組正在執行例行訓練。兩機在白宮南方約四．八公里處相撞，客機殘骸墜落河道中央，直升機殘骸散佈河岸。當局立即啟動大規模救援，出動三百名救難人員與潛水隊在攝氏二．二度低溫河面搜救，強勁側風增加搜救難度。

機上乘客包括一群剛結束在堪薩斯州威奇托的花式滑冰錦標賽培訓營，準備返家的選手、教練和家屬。俄羅斯塔斯社報導，一九九四年世界花式滑冰錦標賽雙人組冠軍的俄羅斯國家隊教練希什科娃與諾莫夫也在失事客機上。

黑鷹未回應航管警告 川普指碰撞可避免

飛航數據顯示，客機墜毀前高度一二二公尺、時速二二五公里，正依塔台指示改降較短的卅三號跑道。塔台錄音檔揭露，航管員曾提醒黑鷹駕駛注意客機動向，但直升機沒有回應航管員的警告，廿九秒後即發生碰撞。根據錄音檔，航管員詢問直升機「PAT25，你看到CRJ嗎？」，之後再呼叫PAT25，要求「PAT25從CRJ後面過去」。幾秒後，兩架飛機相撞，監視器拍到兩光點碰撞合併成一團火球的畫面。專家指出，河水十分冰冷，乘客落入河中的生存機會渺茫。

美國總統川普已聽取簡報，稍後並透過社群媒體發文，質疑塔台的指揮，稱「這是一個看起來應該可以避免的糟糕情況」。新任國防部長赫格塞斯與運輸部長達菲同步啟動跨部會調查，達菲表示，他有信心告訴大家，「我們擁有最安全的空域」，「這是一個可以避免的碰撞」。雷根機場經搶修提前於三十日上午十一時恢復營運。

40年多前同地點 客機因機翼結冰失事

值得關注的是，涉事空域屬華府嚴格管制區，軍機常在此演練緊急應變程序。此次事故令人聯想一九八二年佛羅里達航空九○號班機同地點空難，當年七十八人因機翼結冰失事喪命。專家指出，儘管現代航管科技進步，複雜空域的多機協調仍存潛在風險。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍曼迪強調，將從雷達數據、座艙通話紀錄器與機體殘骸三方向交叉調查，預估最終報告歷時十二至十八個月。

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