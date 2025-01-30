DeepSeek來襲》華府智庫：北京意圖操作美禁令失敗

OpenAI證實，已掌握疑似DeepSeek利用「蒸餾」技術的證據，不僅違反開源使用規定，更有剽竊智慧財產之嫌。（路透）

2025/01/30 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國人工智慧（AI）新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期在AI競賽中似乎聲勢驚人，不僅震撼華府與華爾街，也引發外界質疑華府基於國家安全考量，致力限制中國取得高階技術是否真有成效。美國媒體指出，DeepSeek崛起時機充滿高度政治性，也有二○二三年中國電信巨擘「華為」選在美商務部長訪中期間，刻意發布新手機的「既視感」，企圖讓外界認為美國出口管制失敗。

政治新聞網站「Politico」指出，美國向來是AI領域的領先者，DeepSeek的突破令美國措手不及。喬治梅森大學知名智庫「莫卡特斯中心」研究員波爾（Dean Ball）指出，在美國嚴格管制高階晶片出口，DeepSeek如何以有限資源開發出媲美美國頂尖AI模型技術，仍是未解之謎。

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白宮下令調查出口管制漏洞

美國總統川普已下令各機關研究現行出口管制措施是否存在可能的漏洞，並於四月一日前提交報告。報導指出，北京可能正在向美國總統川普政府發出訊息。而DeepSeek執行長去年受訪時曾表示，公司面臨的首要挑戰就是出口管制。

據報導，DeepSeek在許多方面都像時任美國商務部長雷蒙多二三年訪中期間的狀況，當時華為似乎成功規避美國制裁，無預警推出採用七奈米晶片的智慧型手機，讓美國政府及矽谷措手不及。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）AI專家艾倫指出，華為新機與這次DeepSeek來襲一樣，都是出於政治動機，目的是試圖改變美國新政府政治敘事，意圖讓外界認為出口管制已告失敗，應該放棄相關管制。

美國會：關鍵技術出口管制應更嚴格

但在華為手機事件中，中國這項策略適得其反，國會對中強硬派議員呼籲祭出更嚴格的管制。艾倫認為，美國這次也不應對中國鬆懈，西方國家可以使用DeepSeek改善的架構和演算法，但DeepSeek無法取得美國的晶片科技優勢。Deepseek的發展也可能意味著美國的出口管制需要更多時間發酵，但不表示這些措施失敗。

聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾廿八日指出，美國政府應致力對DeepSeek的AI基礎設施，執行更嚴格的關鍵技術出口管制，「美國不能容許像DeepSeek這種中國模型威脅我們的國家安全，並利用我們的技術來推進其人工智慧野心」。

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