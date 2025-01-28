回應川普 立陶宛、愛沙尼亞承諾國防預算達GDP 5％

愛沙尼亞近期承諾將大幅提高國防預算，以回應北約盟國的呼籲。圖為烏克蘭總統澤倫斯基去年六月與時任愛沙尼亞總理卡拉斯（右）於布魯塞爾歐盟總部，在歐盟峰會簽署安全協議後，手持文件合影。（法新社）

2025/01/28 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普向北約盟國施壓，要求提高國防開支，立陶宛與愛沙尼亞率先響應，成為首批承諾將國防支出提升至國內生產毛額（GDP）五％以上的北約國家。據金融時報報導，立陶宛外交部長布德瑞斯表示，為因應歐洲面臨的「新時代」，立陶宛將自明年起至二○三○年，把國防預算提升至GDP的五％至六％。

立陶宛允5年內提高軍費 建立陸軍師

鄰俄的立陶宛目前國防支出約占GDP的二．九％。布德瑞斯指出，來自「北約最大盟友」美國的「有益且具建設性」的壓力，讓立陶宛不能忽視提高國防預算的急迫性，為因應威脅，立陶宛正籌建一支一萬至一．五萬人的陸軍師，並將接待五千人的德國駐軍，但也坦言從裝甲車到彈藥、基地設施，立陶宛的軍備仍有諸多不足。因此，除了表示將透過政府借貸和共同的歐洲金融工具籌措這筆龐大軍費，更呼籲北約成員國應將國防預算底限提高至GDP的三％。

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愛沙尼亞總理米哈爾隨後響應，表示將把國防支出提升至GDP五％，高於目前的三．七％，比例甚至超越美國。米哈爾說「我們主要的國防夥伴，在新總統的領導下，發出北約國防開支必須增加的明確訊息。我們瞭解我們的對手，我完全同意，我們的目標應該是五％」。

鄰俄北約前線國 愛沙尼亞總理喊話跟進

因應俄羅斯入侵烏克蘭，北約將於六月峰會上，提高國防支出目標。據歐洲官員透露，北約將把非正式的國防支出目標從目前的GDP的二％，提高至三％或三．五％。然而，川普向盟國表示，他希望的目標是五％，目前已獲得包括波蘭在內等前線北約國家的支持，波蘭的國防支出已超過GDP的四％，領先所有盟國。

去年北約卅二成員國中，有廿三個達到GDP二％的國防支出目標。俄羅斯併吞克里米亞後的十年間，歐洲的國防開支逐步增加。然而，仍有一些國家明顯落後，例如西班牙、義大利和比利時，這些國家去年國防支出皆低於GDP的一．五％。歐洲各國普遍擔憂如何支付日益增長的國防開支，以及國民是否能接受，特別是當這可能犧牲其他公共服務預算時。

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