哥倫比亞願接收遣返移民 川普暫緩制裁

美國總統川普（右）與哥倫比亞總統裴卓（左）因遣返移民問題隔空交鋒。（法新社）

2025/01/28 05:30

24小時內大逆轉

〔編譯陳成良／綜合報導〕因移民遣返問題與美國槓上的哥倫比亞，在美國總統川普祭出關稅等制裁措施後態度軟化，同意接收遭美遣返的移民。白宮廿六日宣布這項消息時強調，「今天的事件向世界表明，美國再次受到尊重」，並將其視為對其他國家的警告。

白宮稱「美國再次受到尊重」

據路透報導，白宮內部消息人士透露，川普政府此次強硬制裁哥倫比亞，意在向全球傳達明確訊息：任何國家若拒絕接受美方遣返航班，都將面臨類似後果。該消息人士強調，「各國都有義務接受遣返航班。美國只是將哥國送來的罪犯遣送回去」。

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哥國總統裴卓廿六日稍早批評川普政府不人道遣返移民，禁止搭載被驅逐出境移民的兩架美國空軍C-17運輸機降落，並稱移民非罪犯，應受人道對待。他並分享了一段據稱移民被上銬的影片。作為反擊，川普隨即對哥國實施簽證限制和加徵進口商品關稅的報復措施，商品先加徵廿五％的關稅，並在一週內提高至五○％。

川普在自創社群平台「Truth Social」上表示：「這些措施只是開端，我們不會允許哥國違反相關法律義務。」裴卓隨即也宣布對美國商品加徵廿五％的報復性關稅。

美國國務卿魯比歐同日宣布，將對「干擾美國遣返航班運作」的哥國政府官員及家屬實施簽證限制。美國國務院也暫停了美國駐哥國首都波哥大大使館的簽證業務。

但白宮新聞秘書李威特廿六日晚間聲明，哥國已同意川普所有條件，包括無限制接受美國遣返的哥國非法移民，關稅命令將暫時擱置，但美國仍將維持對哥國官員的簽證限制及加強商品檢查，直到首批遣返者順利回國。

哥國政府表示，與川普政府的爭端已「圓滿解決」，裴卓也在X平台轉發了白宮的聲明。哥國外長穆里略表示：「我們已與美國政府化解僵局，將繼續接收被遣返的哥國公民，並保障他們作為公民應有的權利和尊嚴。」穆里略補充說，哥國總統專機可用於協助接回移民。

美國是哥國最大貿易夥伴 拉美少數對美貿易逆差的國家

哥國態度一八○度大轉變，軟化接受美方所有條件，哥國媒體指出，關鍵原因還是為了龐大經濟利益，因美國是哥國最大的貿易夥伴，哥國向美國主要出口為原油、咖啡與切花，是美國第四大海外原油供應國，二○二四年平均每日向美國出口約二○．九萬桶原油。哥國是少數對美國出現貿易逆差的國家，也是美國農產品在南美洲最大的市場。

哥國一直是美國在拉丁美洲的重要盟邦，但自二○二二年首位左派總統裴卓上任後，雙方關係轉趨緊張。據統計，二○二○年至二四年間，哥國共接收四七五架次遣返航班。

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