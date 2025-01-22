就職首日簽署多項行政命令 川普：退出世衛、巴黎氣候協定

美國總統川普20日宣誓就職重返白宮，並隨即簽署大量行政命令，退出世界衛生組織和巴黎氣候協定等。（歐新社）

2025/01/22 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普廿日宣誓就職重返白宮，宣告在他主政下的美國就此展開黃金時代，再次昌盛且受全世界敬重，並誓言將簽署大量行政命令，以捍衛美國與挽救前朝政策所帶來的「衰落」。川普說，他在二度執政的每一天，都將奉行「美國優先」政策。

執政二．○將奉行「美國優先」

川普簽署的行政命令包括退出《巴黎氣候協定》與世界衛生組織（WHO），宣布國家能源緊急狀態、檢查來自加拿大、中國與墨西哥的移民與毒品，及審查中國在二○二○年簽署「美中第一階段貿易協議」的履行情況、為中國短影音分享平台TikTok續命、將墨西哥灣改為美國灣等。

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川普在演說中為他的重新執政勾勒美好前景，宣稱他上台後的美國將更偉大、更強健與更卓越，處於激動人心的國家成功新時代之始，「變革浪潮正席捲全國…美國衰退就此告終」，將為各國豔羨與不再被佔便宜…「我們的首要任務，是創造一個自豪、繁榮與自由的國家…，對美國公民而言，二○二五年一月廿日是解放日」。

卅分鐘演說的基調不脫川普競選期間高舉的「美國優先」主軸，重申勝選後宣告的各種新措施，例如拿回巴拿馬運河的控制權。川普還宣布將簽署一系列具有歷史意義的行政命令，多半涉及移民、氣候、能源與經貿等內政，例如美墨邊境進入緊急狀態、立即遣返非法入境與停止接納難民計畫，以及將墨西哥販毒集團列為海外恐怖組織…「身為（美國）三軍統帥，捍衛我們的國家免於威脅與入侵，我責無旁貸」。

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