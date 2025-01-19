TikTok演算法強大 中共不可能批准出售

美國聯邦最高法院17日一致接受國會主張，TikTok不賣就禁法並未違憲，TikTok將於19日面臨下架命運。（歐新社）

2025/01/19 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國聯邦最高法院十七日裁定，中國「字節跳動」的智慧型手機短影片社群平台「TikTok」，在美國必須依法「不賣就禁」。但即使曾有買家表達收購意願，也未必有能力承接TikTok上看一至兩千億美元的身價，最終問題不僅是TikTok沒有出售意願，其強大演算法讓中國政府不可能放手批准才是關鍵。

《紐約時報》指出，最高院十七日的判決對於市值三千億美元的字節跳動而言，堪稱重大打擊。TikTok透過廣告、商店賣貨營利，在全球擁有十二至十八億名用戶，美國雖然並非其用戶最多的市場，卻是利潤最高的市場。分析師估計，TikTok美國市場去年營收達一百億美元，佔其全球總營收二百億到二六○億美元的約一半。

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美國官員強調，TikTok演算法易受中共當局操縱，透過難以察覺的方式形塑言論內容「帶風向」。美國金融服務公司「Wedbush Securities」分析師艾伍士（Dan Ives）評估，TikTok價值逾千億美元，甚至可能達兩千億美元，但若沒有演算法，價值將只剩四百至五百億美元之譜。他認為，字節跳動和中共當局應該無意出售。

不過，據稱仍有財力雄厚的非中國籍買主計畫收購，包括美國職棒MLB洛杉磯道奇前老闆麥考特（Frank McCourt）、加拿大商人奧利里、美國前財政部長梅努欽，在影音分享網站「YouTube」擁有多達三億名追蹤者的知名網紅唐納森（Jimmy Donaldson）也表達興趣。外界還點名全球首富馬斯克、美國電子遊戲開發和發行商「動視暴雪」（Activision Blizzard）前執行長科蒂克（Bobby Kotick）也可能出手，但還不確定他們是否會積極參與競標。

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