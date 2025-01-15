涉干預2020總統大選調查 特檢報告︰川普若沒再當選 就可定罪

美國司法部公布特別檢察官史密斯（右）針對候任總統川普（左）涉嫌干預2020年總統大選的調查報告，指出若非川普贏得2024年大選，檢方原本有充分證據對其定罪。（法新社檔案照）

2025/01/15 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕距離美國候任總統川普宣誓就職僅餘數日之際，美國司法部十四日公布特別檢察官史密斯針對川普涉嫌干預二○二○年總統大選的調查報告。報告指出，若非川普贏得二○二四年大選，檢方原本有充分證據對其定罪。對此，川普隨即在其自創社群平台「真實社群」（Truth Social）發文反擊，指史密斯「既絕望又精神錯亂」，這份報告是「虛假的調查結果」，試圖「干預總統交接」。

史密斯在報告中駁斥川普認為拜登政府或其他政治勢力，影響或指示其決策的說法，強調所有決定都是基於聯邦檢察官守則而做出。報告詳細說明史密斯原先以四項罪名起訴川普的原因，指控其妨礙二○年敗選後的選票統計與認證。另一部分描述川普卸任後，涉嫌非法保留國家安全文件的案件，但由於相關案件仍在審理中，司法部承諾暫不公開細節。

請繼續往下閱讀...

川普反擊︰報告虛假

司法部於二○二二年十一月任命史密斯為特別檢察官，負責調查川普是否不當保留機密文件，以及干預二○年大選後的政權和平轉移，包括一月六日國會認證選舉人團投票事件。史密斯曾對川普提出多項指控，包括蓄意保留國防資訊、妨礙司法與虛假陳述等卅七項罪名，後又追加新罪名。然而，川普對所有指控皆不認罪。最終，史密斯提起的兩案皆未能進入審判程序，在川普當選總統後被撤銷。

史密斯團隊訪談超過二五○人，取得五十五名證人的大陪審團證詞。隨著川普在去年總統大選中勝出，史密斯七日提交報告，十日離開司法部，並根據司法部一貫政策，撤銷這兩起針對現任總統的案件。

報告嚴厲批評川普試圖推翻選舉結果，指其在選舉日至二一年一月六日國會騷亂事件期間，持續煽動暴力。史密斯認為，國會動亂應直接歸咎於川普，並引用參與者的證詞，表明他們相信是按川普指示行事。報告同時詳述國會警察在暴動中的創傷，包括「砲彈休克症」（shell-shock）和行動受阻。

史密斯在報告中強調，完全支持對川普提起刑事訴訟，認為川普在敗選後「採取一系列犯罪手段以保住權力」，「事實上，若非川普先生當選並即將重返總統職位，（特別檢察官）辦公室認為，可採納的證據足以取得並維持有罪判決」。此外，報告提到，初步證據顯示某些共謀者可能涉案，但未進一步說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法