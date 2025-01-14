印中邊境戰略隧道啟用 印度部隊進出全年無阻

印度總理莫迪13日在印控喀什米爾索納馬格隧道啟用儀式中，乘車視察隧道。（法新社）

2025/01/14 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度總理莫迪十三日親赴印控喀什米爾的索納馬格（Sonamarg）鎮，主持一條戰略隧道的啟用典禮，此工程打通通往中印爭議邊境的戰略要道，將大幅提升印度在該地區的軍事部署能力及全年通行能力。

這座名為「Z-Morh」或「索納馬格」的隧道全長六．五公里，穿越了分隔喀什米爾山谷與拉達克（Ladakh）的佐吉拉（Zojila）山隘。該隘口地勢險峻，每年因大雪而封閉長達六個月，導致索納馬格與拉達克地區的交通完全中斷。隨著隧道的啟用，索納馬格鎮首次實現全年對外通行。

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由於啟用典禮位於印、中、巴三國邊界交會的敏感地帶，印度當局部署大批警力與軍隊，設置多個檢查站，並出動無人機進行監控，軍方同時也在制高點部署狙擊手，以確保莫迪此行的安全。

Z-Morh隧道耗資三．一三億美元，費時十年建成。同時，另一條長十四公里的佐吉拉隧道也在興建中，將直接繞過險峻的佐吉拉山口，預計二○二六年完工。雙隧道工程預計耗資九．三二億美元，兩條隧道將與新建的橋樑及高山公路形成完整的交通網路。

軍隊應變加速 對中威懾升級

美聯社引述專家看法指出，這項隧道工程對印軍意義重大，能讓部隊全年無阻地進出喀什米爾山谷和拉達克地區，在與中國爆發衝突時，迅速將部隊和重型裝備部署到拉達克地區，提升印軍的應變速度和作戰能力，對中國構成更大的威懾。

印度陸軍參謀長德威維迪十三日表示，通常冬季部署的部隊人數會減少，但印度今冬並無計畫減少中印邊境駐軍人數，夏季部署則將視與中國談判的結果而定。

印中兩軍二○二○年在邊境爆發衝突，分別造成至少廿名和四名士兵喪生。如今，雙方部隊仍在高海拔的爭議邊境地區對峙。儘管兩國去年十月就爭議地區的巡邏問題達成協議，並促成中國國家主席習近平與莫迪五年來首次罕見的正式會晤，邊境的緊張局勢仍然存在。

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