中英對照讀新聞》Japanese, Koreans bottom of global love life survey 日本、韓國人在全球愛情生活調查中墊底

根據巴黎總部的益普索 (Ipsos) 發布的調查,在31個國家的民調中,只有37%的日本受訪者對性與愛情生活感到滿意,而排名最高的印度與墨西哥受訪者則有76%表示滿意。(法新社)

2025/01/13 05:30

◎陳成良

Japanese people are the least satisfied with their sex and romantic lives, closely followed by South Koreans, a global survey by a French research firm showed.

根據一家法國研究公司的全球調查,日本人對其性生活與浪漫生活的滿意度最低,而緊隨其後的是韓國人。

The two Asian rivals are grappling with a similar demographic crisis with their chronically - and dangerously, as authorities warn - low birth rates.

這兩個亞洲對手正面臨相似的人口危機,長期以來出生率偏低,而當局警告這種狀況已經非常危險。

The poll of 31 countries, conducted by Paris-headquartered Ipsos, showed this week that just 37 per cent of Japanese respondents derive satisfaction from sex and romance, versus the 76 per cent of top-ranked Indians and Mexicans.

根據總部位於巴黎的益普索本週發布的一項涵蓋31國的調查,只有37%的日本受訪者對性生活和浪漫生活感到滿意,而印度和墨西哥的滿意比例則高達76%,位居榜首。

Similarly displeased are South Koreans, whose sexual satisfaction was the second worst at 45 per cent.

韓國人的滿意度也偏低,性生活滿意度僅達45%,在調查中排名倒數第二。

In June, Japan’s health ministry described the nation’s birth rate as "critical" as it stood at 1.20 last year, hitting a record low for the eighth straight year.

6月,日本厚生勞動省將該國的出生率形容為「危急」,因為去年出生率僅為1.20,連續8年刷新最低紀錄。

新聞辭典

grapple with:片語,盡力解決;設法對付;盡量克服。例句:Many developed countries are grappling with falling birth rates.(許多已開發國家正在設法解決出生率下降問題。)

derive:動詞,從…中獲得;提取。例句:The company derives its revenue from advertising. (這家公司從廣告中獲取收入。)

