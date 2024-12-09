再籲烏俄停火 川普︰澤倫斯基盼達成和平協議

美國候任總統川普（右起）、法國總統馬克宏與烏克蘭總統澤倫斯基，7日在巴黎參加聖母院重新開放儀式，並舉行會談。（法新社）

2024/12/09 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕法國巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）七日舉行遭祝融後重新開放儀式，美國候任總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基、英國王儲威廉等逾四十國、上千名政要名流獲邀出席，這也是川普當選後首度出訪，象徵他重回世界舞台。值得注意的是，法國總統馬克宏在愛麗榭宮與川普、澤倫斯基會面，討論烏俄戰爭等世界局勢。川普八日透過社群媒體呼籲烏克蘭立即停火，並聲稱澤倫斯基希望達成和平協議。

川普透過自家社群媒體「真實社群」表示，烏俄兩國在這場「原本不應該發生的」戰爭中已折損數十萬官兵，因此「應該立即實現停火，並開始談判」，呼籲俄羅斯總統普廷採取行動，結束戰事。澤倫斯基八日也透過社群媒體指出，自俄國二○二二年二月全面入侵以來，烏國已損失四‧三萬名官兵，另有卅七萬人負傷。

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川普在談話前表示，他在第一個總統任期與馬克宏的合作取得「重大成功」，目前的世界確實有點「瘋狂」，他們將討論相關問題。澤倫斯基會後透過社群平台表示，這次會談富有成效，三人都希望烏俄戰爭儘快結束，並同意繼續合作、保持聯繫。但他也向川普堅稱，烏俄達成的任何和解協議都必須「公正」。

與此同時，美國國防部七日也宣布，透過「烏克蘭安全援助倡議」再提供九‧八八億美元（約三二○億台幣）軍事援助，包括高機動性多管火箭系統（HIMARS，海馬斯）彈藥、無人機，以及用於維護火砲設備的設備和零件等。由於拜登政府承諾從國防產業或夥伴採購武器援烏，而非從美國庫存中提取，因此，在最新援助後，烏克蘭安全援助倡議原本剩餘的廿二‧一億美元（約七一六億台幣）資金幾乎砍半。

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