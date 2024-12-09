尹錫悅將有序下台 即起停止參與國政

南韓執政黨國民力量黨黨魁韓東勳與總理韓悳洙8日共同宣布，將停止尹錫悅參與任何國政事務，以化解政治危機。圖為大批南韓民眾7日在首爾國會大廈外集結抗議。（彭博）

2024/12/09 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓政局陷入混亂，總統尹錫悅因涉嫌策劃未遂政變險遭彈劾，執政黨國民力量黨黨魁韓東勳與總理韓悳洙八日共同宣布，將啟動尹錫悅「有序下台」程序，停止他參與任何國政事務，以化解政治危機。同日，南韓檢方正式以內亂罪立案調查尹錫悅，並逮捕前國防部長金龍顯，指控其參與策劃緊急戒嚴令。

國民力量黨七日在國會阻止彈劾案通過，尹錫悅免於立即下台。韓東勳在與韓悳洙召開的聯合記者會上強調，為穩定局勢，將推動尹錫悅以和平方式卸任，他在辭職前將不再參與外交等重要事務。韓悳洙承諾政府將致力維持盟國信任，並確保預算與法案通過，以維持國家正常運作。

請繼續往下閱讀...

在野黨批「換湯不換藥」

最大在野黨共同民主黨黨魁李在明則痛批韓悳洙和韓東勳，認為他們讓尹錫悅退居二線，卻由總理和執政黨黨魁行使總統職權荒謬至極，並指責這是變相維持尹錫悅操縱國政的內亂狀態，是「換湯不換藥」的第二次內亂行為。李在明主張，國民力量黨杯葛彈劾案表決是公然的內亂共謀，尹錫悅應立即辭職或接受彈劾，並宣布共同民主黨將於十四日再次發動彈劾。

另一方面，韓聯社報導，南韓檢方宣布，已將尹錫悅列為內亂罪及濫用職權的嫌犯進行調查。緊急戒嚴事態特別調查本部本部長朴世鉉表示，檢方已收到多起指控，並根據「檢察廳法」調查與濫權相關的犯罪，因內亂與濫權密切相關，兩項罪嫌將一併調查。檢方認為，此事涉及公務員濫用職權，企圖擾亂國家憲法秩序。

前防長金龍顯策劃戒嚴被捕

前國防部長金龍顯八日凌晨主動前往首爾中央地方檢察廳接受調查，隨即因涉嫌叛亂等罪被逮捕。檢方當日也搜查金龍顯位於首爾的住宅、國防部辦公室等處，並取得法院核發的通話紀錄搜查令。警方認為，金龍顯涉嫌違反刑法內亂罪與軍刑法叛亂罪，調查期間禁止出境，行動裝置也已被扣押分析。

國會原定十日彈劾行政安全部長李祥敏的計畫，則因李祥敏八日突然辭職而生變。李祥敏李祥敏在緊急戒嚴事態之後舉行的國會緊急質詢中曾發表擁護戒嚴的言論引發爭議，他表示對國民深感歉意，將退出政治舞台。然而，反對黨與民間的怒氣持續高漲，政治風暴恐難以平息。金龍顯、李祥敏和尹錫悅為首爾冲岩高中校友，三人被指共同策劃緊急戒嚴令。

金融時報指出，國民力量黨試圖透過推動尹錫悅有序下台來避免黨內分裂，並爭取總統大選準備時間，但此舉未必能平息民怨。尹錫悅以親美立場及修復日韓關係著稱，但若左翼繼任者上台，南韓外交政策可能大幅轉向，與美日的軍事合作恐將減弱，對北韓態度則可能更為和緩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法