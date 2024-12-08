首爾百萬人接力示威 要嗆到尹下台

示威民眾拉著被關在鐵籠裡的尹錫悅人偶，聚集在當天稍後將就彈劾動議進行表決的國會外抗議。（美聯社）

2024/12/08 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓國會七日表決彈劾總統尹錫悅案之際，包括公民團體、工會、學生團體等，在首爾多地舉行示威集會，要求尹錫悅下台，大批來自全國各地的民眾頂著寒冬響應，警方估計，有近十五萬人參與國會周邊的示威。儘管七日彈劾失敗，但是示威者表示會持續抗議，直到尹錫悅下台。

多家南韓媒體報導，由南韓兩大工會「全國民主勞動組合總聯盟」、「韓國勞動組合總聯盟」和其他多個團體，在首爾汝矣島國會外舉行的集會，警方估計有將近十五萬人，主辦單位則估計有高達一百萬人參加。

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晚間傳出彈劾失敗後，聚集在國會前的示威群眾充滿失望和憤怒之情，有些人高喊「國會已經不再代表人民」、「國民力量黨必須解散」。一名示威者說，「我們怎麼能讓一名用非法戒嚴背叛人民的總統繼續在職？」一名廿四歲學生表示，執政黨議員今天只不過是要鞏固他們的權力和地位，毫不在乎人民，他會繼續參加示威，直到尹錫悅被彈劾，「相信下一次會有更多人來」。

這場示威從下午開始，群眾舉著「用燭光的力量守護國家」標語，高喊「捍衛民主」、「尹錫悅下台」。許多人是從外地搭了幾小時的車到首爾參與集會。十九歲學生全熙妍（譯音）清晨四點從浦頂市搭巴士來，她說，本來對政治完全沒興趣，「但是看到總統不負責任的行為後，改變了我的想法」。一名五十六歲首爾市民表示，「雖然天氣寒冷，但是憤怒驅使我走上街頭」。警方及時發現一名預告將前往國會自焚的五十多歲男子，當時他身上已經潑了易燃液體。

現場架設大螢幕關注國會動態，在第一夫人金建希特檢案表決未過後，現場蔓延一股失望的氣氛，傳出由於執政黨出席人數不足、彈劾案可能無法成立後，情緒開始轉為憤怒，在集會主持人號召下，群眾分朝國會四個門方向前進，要包圍國會。部分示威者聽到傳言說執政黨議員要離開國會，試圖翻越大門，但是被其他民眾阻止，呼籲和平示威。

在首爾光化門廣場、總統府所在地龍山區戰爭紀念館前，以及光州事件發生地光州市民主廣場，七日也有規模不等的反尹示威。另一方面，保守派團體也在首爾市中心集會，喊著「保護總統」、「逮捕李在明」，呼籲國會否決彈劾案。警方估計有一萬六千人參加。

不滿南韓總統尹錫悅的抗議民眾7日聚集在當天稍後將就彈劾尹錫悅動議進行表決的國會外，手持抗議標語。（法新社）

不滿南韓總統尹錫悅的抗議民眾7日聚集在當天稍後將就彈劾尹錫悅動議進行表決的國會外，高喊口號。（法新社）

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