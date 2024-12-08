政治對抗延長 拖累南韓經濟重創觀光

首爾一家家電賣場的電視螢幕播放尹錫悅向全民致歉的電視演說。（法新社）

2024/12/08 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓媒體「商業觀察」七日指出，在彈劾總統尹錫悅案失敗的情況下，政治對抗延長，已無法避免長期經濟的不確定性。「濟州廣播」七日也說，戒嚴令風暴給南韓經濟帶來不可預測的衝擊，後遺症至今沒有消失，戒嚴令讓韓元急貶，外國遊客的消費情緒大幅降低，首爾和濟州島主要飯店的空置率不斷增加。

商業觀察警告，隨著國家領導階層的真空持續到明年，預計將對實體經濟產生負面影響。報導說，民眾原本預期，如果迅速決定方向，無論是透過彈劾投票還是總統提前辭職，政治不確定性都會得到緩解，對實體經濟和金融市場的影響也會降到最低，但彈劾法案無法通過只是延長極端的政治衝突。未來，如果包括共同民主黨在內的在野黨再次推動彈劾法案並被否決，預計持續的極端對抗導致社會混亂，進而對國內消費者情緒造成負面影響。

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濟州廣播指出，今年因為匯率關係，十月份到訪韓國的觀光客雖比去年增加四萬人，但平均購買額減少，比去年同月少了七○八億韓元；特別是濟州免稅店，銷售額持續下降，年末特價的預期也消失。戒嚴令風暴讓局勢雪上加霜，原本期待年底假期的旅遊業受到重創，「收銀機前沒人、餐桌空了，房間也空了」。

此外，南韓股市與旅遊、賭場相關的公司股價連續兩天暴跌，大大打擊投資情緒。首爾和濟州島主要豪華飯店的空置率不斷增加，外國客戶連續取消預訂，航空公司也擔心旅客大幅減少。賭場業者說，VIP客戶減少直接打擊賭場收入，如果政治持續不穩定，情況勢必變得更糟。

三重打擊 影響到明年

不單是外國旅客對豪華飯店卻步，住宿共享平台Airbnb的情況也類似，顯示南韓國內民眾也不願意出遊，導致旅遊業基本放棄對年末銷售的預期。一位旅遊業專家稱，「匯率重貶、消費萎縮、外國人信心下降」的三重打擊，將在年底對旅遊業產生負面影響，負面情況可能持續到明年初，呼籲政府盡速恢復政治穩定。

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