尹錫悅電視演說致歉 同意提前離職

南韓執政黨國會議員金相昱（中）7日忤逆黨團抵制彈劾的決議，現身國會參加對尹錫悅總統的彈劾投票，受到在野黨議員的歡迎。（美聯社）

2024/12/08 05:30

執政黨尋有序下台之道

〔編譯張沛元／綜合報導〕引發「戒嚴之亂」後神隱三天的南韓總統尹錫悅七日終於露面，透過簡短的全國電視演說就其稍早企圖實施戒嚴致歉，並強調絕不會有二度宣布戒嚴；儘管來自在野陣營與若干執政黨同志的逼退壓力漸增，尹錫悅並未宣布將自請下台，但南韓執政黨在彈劾案未過關後表示，尹錫悅已同意提前離職，將與尹錫悅合作尋求有序下台之道。

執政黨指尹會遵循黨意

執政的國民力量黨黨魁韓東勳在國會未能就彈劾尹錫悅進行表決的七日稍後表示，該黨與尹錫悅將合作，尋求讓尹錫悅有序下台之道，而此議也已獲尹錫悅同意。他表示，「做為執政黨的領導人，我對戒嚴令到今天的情況感到非常抱歉」。他補充說，國民力量黨將推動總統有秩序的辭職，以盡量減少混亂，並指出，「尹錫悅總統已表示他將遵循黨有關其任期的決定，因此不會出現混亂」。他表示，將以可預測和透明的方式追求此一目標，在此過程中會和在野黨共同民主黨進行協商。

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韓東勳指將與總理韓悳洙就重要議題進行協商，尤其是與民生有關的議題，以盡量降低潛在影響。

在野黨指下台才能解決

表決當天稍早，尹錫悅發表兩分鐘談話，表示非常抱歉，並向為此驚訝的國民誠心致歉；身為總統，他出於個人的拚死一搏而宣布戒嚴，但在實施過程中卻令大眾焦慮與造成不便；他不會規避「戒嚴之亂」的相關法律或政治責任，也承諾不會再次宣布戒嚴，包括他個人總統任期在內、各種帶領國家走過此一政治動盪的方案，將全權交由執政的國民力量黨來定奪。尹錫悅結束發言後還向鏡頭鞠躬以示歉意。

強調不會再宣布戒嚴

對此，韓東勳在尹錫悅發言後告訴記者，尹錫悅在當前狀況下已不可能正常視事，提前結束任期在所難免，該黨今後將為國為民考慮，拿出最理想的方案。至於曾在兩年前與尹錫悅爭奪總統寶座的南韓最大在野黨「共同民主黨」黨魁李在明則直言，對尹錫悅的發言大失所望，不但不符民意，反而加深民憤與民怨，並稱解決當前政治危機之道，唯有尹錫悅立即自請下台或被國會彈劾趕下台。

議員提修憲 縮短尹任期

韓聯社指出，由於彈劾案未能交付表決，預料執政黨將考慮各種措施，藉由稀釋尹錫悅的權力來穩定政局；部分執政黨國會議員已提案修憲縮短尹錫悅的總統任期，並將更多權力移交給韓悳洙，另有人呼籲成立聯合政府，延攬反對黨入閣，以鞏固政治穩定與國會合作。

南韓總統尹錫悅7日出面就日前引發「戒嚴之亂」向全民致歉，並在演說結束後，朝鏡頭鞠躬。（路透）

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