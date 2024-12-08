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    限期中國母公司字節跳動1/19前出售 不賣就禁 TikTok告美違憲敗訴

    美國政府限期TikTok中國母公司「字節跳動」在明年一月十九日前出售TikTok，字節跳動和TikTok批評此舉違憲並提出上訴，但法院駁回。（路透檔案照）

    美國政府限期TikTok中國母公司「字節跳動」在明年一月十九日前出售TikTok，字節跳動和TikTok批評此舉違憲並提出上訴，但法院駁回。（路透檔案照）

    2024/12/08 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政府以有害國安為由，要求TikTok（抖音國際版）中國母公司「字節跳動」在明年一月十九日前出售TikTok，否則將在美面臨禁制。字節跳動和TikTok批評此舉違憲並提出上訴，但法院六日予以駁回。TikTok準備訴諸最高法院，尚不知最高法院會選擇受理或維持原判。

    TikTok準備上訴最高法院

    該法案要求字節跳動出售TikTok給非中國買家，否則蘋果、谷歌等應用程式商店將下架TikTok，也無法再提供更新和維修。TikTok指禁令違反美國憲法的言論自由保護條款及法律平等保護條款，但哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院三位法官一致駁回其論點，指政府的行為完全是為了保護言論自由不受外國對手侵犯，並限制外國對手蒐集美國公民數據的能力。

    法官：無意壓制平台內容

    共和黨任命的法官金斯伯格指出，政府提供有說服力的證據，證明「不賣就禁」是為了維護國安，無意壓制或要求TikTok上的內容，「出售後，該平台的內容原則上可保持不變」。

    美國國會兩黨議員支持法院判決，認為這是美國民眾和TikTok用戶的勝利，也是中共的損失。司法部長賈蘭德稱此為「阻止中國政府將TikTok武器化，以蒐集數百萬美國人敏感資訊、秘密操縱傳遞給美國受眾的內容，破壞我們國安的重要一步」。

    即將在明年一月廿一日就任總統的川普，從原本打算封禁轉為有意「拯救TikTok」，被視為TikTok的救命稻草。不過，專家認為，川普的態度可能只是更廣泛美中貿易策略的一環。

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