早有預謀？ 建議戒嚴 韓防長請辭

南韓國防部長金龍顯被在野黨指為此次戒嚴的幕後黑手，4日宣布請辭。（歐新社檔案照）

2024/12/05 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓總統尹錫悅三日晚間突然宣布緊急戒嚴，官員證實是由國防部長金龍顯直接建議，引發朝野政黨一致譴責，最大在野黨「共同民主黨」四日已提案彈劾，金龍顯稍後則發表聲明致歉，並表示已向尹錫悅請辭。由於金龍顯此前曾堅決否認發布戒嚴的可能性，再加上他與尹錫悅及軍方要員有校友關係，陰謀論再次浮上檯面。

南韓媒體報導，國防部相關人員證實，正是金龍顯建議尹錫悅宣布緊急戒嚴。根據南韓戒嚴法，國防部長及行政安全部長都有權向總統建議發布戒嚴，推測金龍顯可能是在三日召開國務會議時提出。消息傳出後，不僅在野黨，執政黨「國民力量」也要求金龍顯下台。

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「韓國日報」及「韓民族日報」報導，尹錫悅在二○二二年五月就任後，南韓政壇在該年十一月便出現政府正進行戒嚴準備的傳聞，當時尹錫悅政府準備修改總統警護法施行令，包括允許總統警護處在執行業務時，可指揮監督的人力從警護處的七百多人，加入軍警人力後成為三千多人。

但在野黨認為，這項修正案是為了在發布緊急戒嚴令時，可先採取攻勢鎮壓反抗民眾的準備，因此加以反對，這項修正案最終保留，直到二○二三年五月才將「指揮監督」改為「經與相關單位長官協議」後，經國務會議通過，當時警護處長正是金龍顯。

八月獲提名 為尹高中校友

金龍顯今年八月獲提名擔任防長，在野黨再次提起「戒嚴陰謀論」，懷疑金龍顯擔任警護處長時，與國軍防諜司令官呂寅兄及陸軍特殊部隊司令官、首都防衛司令官等人開會，進行戒嚴準備。金龍顯、呂寅兄因與尹錫悅同為冲岩高中校友，與行政安全部長李祥敏、掌管軍方主要情資單位的七七七司令部司令官朴鍾善（譯音）等人，被合稱為「冲岩派」。

金龍顯則在九月任命聽證會上針對準備戒嚴的質疑表示，「戒嚴的話國民會同意嗎？我是不會服從的」。

特殊部隊2日已接獲命令

此外，最大在野黨「共同民主黨」議員朴善源四日公開收到的舉報內容，指稱做為戒嚴軍出動的陸軍特殊部隊司令部所屬第七○七特殊任務團，二日即已接獲命令待機，取消所有預定訓練行程，三日在尹錫悅宣布緊急戒嚴後，就收到實彈裝備，包括霰彈槍、步槍、機關槍、夜視鏡等裝備，還配置狙擊手。

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