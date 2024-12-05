國會火速推翻戒嚴令 南韓總統面臨彈劾

南韓總統尹錫悅3日深夜突然宣布緊急戒嚴，在朝野幾乎一致反對下，戒嚴令在6小時後解除。圖為大批民眾4日聚集在首爾國會大樓前抗議，要求尹錫悅下台。（法新社）

2024/12/05 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓總統尹錫悅三日深夜突然宣布緊急戒嚴，在朝野幾乎一致反對下，戒嚴令在六小時後解除。尹錫悅也因這一夜的戲劇性發展，深陷危機。在野六個政黨四日共同提出彈劾案，執政黨「國民力量黨」也在評估尹錫悅退黨方案。

一夜間戒嚴又解嚴 尹錫悅陷危機

這場歷時六小時的緊急戒嚴，從三日晚間約十時半開始，朝野國會議員翻越遭封鎖的國會大門進入議場，一九○名議員火速在四日凌晨表決通過要求解除戒嚴，迫使尹錫悅在凌晨四時卅分解除戒嚴、撤回戒嚴部隊。

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最大在野黨「共同民主黨」指控尹錫悅宣布緊急戒嚴「明確違反憲法」，不僅無效，也屬於內亂罪行，呼籲尹錫悅立即下台。該黨和其他五個政黨共一九一名議員，四日下午共同發起彈劾案，預定五日提交院會；共同民主黨也針對向尹錫悅建議實施戒嚴的國防部長金龍顯提出彈劾。民主黨另以涉嫌內亂罪，控告尹錫悅、金龍顯和行政安全部長李祥民。

6在野黨提彈劾 國會最快明表決

南韓「國會法」規定，彈劾案提交院會後，最快須於廿四小時、最晚七十二小時內投票，因此彈劾案預計六日到七日表決；彈劾案通過門檻為三分之二議員贊成，即三百席的國會中至少須有兩百名議員贊成，通過後，尹錫悅將被停職，直到憲法法庭就彈劾案做出裁決。

包括最大反對黨「共同民主黨」在內的南韓6個在野政黨，4日共同提案，要求彈劾總統尹錫悅。（美聯社）

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