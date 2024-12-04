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    美太空軍正式駐日 抗中國擊殺鏈

    美軍印太太空司令部指揮官馬斯塔利爾（取自網路）

    美軍印太太空司令部指揮官馬斯塔利爾（取自網路）

    2024/12/04 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京三日報導〕美國太空軍預定四日正式進駐日本，美軍印太太空司令部指揮官馬斯塔利爾（Anthony Mastalir）三日在東京橫田基地向日本媒體指出，中國正在建立長程「擊殺鏈」（Kill Chain），利用大量衛星鎖定美國和盟國的地面部隊與船艦、飛機。

    美國在二○一九年新設太空軍，與陸海空軍等並列為美軍的第六軍種，並於二○二二年十一月在夏威夷啟用印太太空司令部，管理整個印太地區的軍事太空行動；同年十二月，也在南韓成立區域指揮部。駐日美國太空軍四日上路，據點位於美軍橫田基地，組織最初規模有十餘人，主要任務是與日本航空自衛隊太空作戰群等日方單位溝通協調，不會持有雷達、天線等裝備。

    日本防衛大臣中谷元和美國國防部長奧斯汀上月舉行雙邊會談，重申加強雙方在太空領域的合作，尤其是在監視太空威脅的「太空領域感測」（SDA）方面加速合作。

    監視太空威脅 美日加速合作

    綜合日媒報導，馬斯塔利爾提到中國正在開發可攻擊他國衛星的「反衛星武器」（ASAT），指出在過去五到十年間，中國製造的反衛星飛彈等太空武器持續增加，而且中國正在建立一個長程擊殺鏈，利用大量衛星鎖定美國和盟國的地面部隊與船艦、飛機。

    對於成立駐日美國太空軍，馬斯塔利爾表示，這是為了增強應對新威脅的能力，以維護印太地區的安全與開放，這對區域的嚇阻力和「有事」之際的應對能力不可或缺。

    日本經濟新聞報導，駐日美國太空軍的編制約十餘人，但馬斯塔利爾透露，除了該基地外，日本全境也將有太空軍要員的活動。

    日本也積極強化太空安保能力，二○二二年底修訂的安保戰略三文件中，強化的領域之一就包括太空。航空自衛隊預定二○二七年度前更名為「航空太空自衛隊」，二五年度將成立太空作戰團（暫稱）。

    時事通信報導也指出，馬斯塔利爾表示，與日本的合作不僅止於與空自太空作戰團之間的訓練，還有必要制定相關實戰或演習運用的整體作戰計畫。

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