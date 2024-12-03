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    拜登毀諾 特赦兒子 川普批踐踏司法

    美國總統拜登（左）1日宣布特赦次子杭特（右），免除他非法取得槍枝、逃稅等罪名，引發各界譁然。（路透檔案照）

    美國總統拜登（左）1日宣布特赦次子杭特（右），免除他非法取得槍枝、逃稅等罪名，引發各界譁然。（路透檔案照）

    2024/12/03 05:30

    稱杭特遭「選擇性不公平起訴」

    〔編譯陳成良／綜合報導〕即將在明年一月卸任的美國總統拜登，一日突然宣布特赦兒子杭特（Hunter Biden），引發各界譁然，尤其招致共和黨強烈反彈，批評拜登「說謊成性」。總統當選人川普也怒轟拜登濫用和踐踏司法正義，主張二○二一年一月六日的國會山莊事件受刑人更該被釋放。

    川普︰應放國會山莊事件受刑人

    拜登在特赦聲明中表示，杭特因政治因素遭到「選擇性且不公平的起訴」，並受到比其他類似案件更嚴厲的對待，他認為這是政治對手操弄的結果，目的是攻擊他本人。他強調，杭特已戒毒五年半，並希望外界理解身為父親與總統的他，這項決定是基於同情、父愛及對司法公正的追求。

    杭特隨後發表聲明表示，對過去的行為深感悔恨，並心疼家人因自己的錯誤蒙受羞辱，他不會將赦免視為理所當然，承諾將致力於幫助那些「身陷困境的人」。

    杭特多項罪名 刑期可達數十年

    現年五十四歲的杭特因二○一八年非法購槍並謊稱無吸毒紀錄，今年六月被控三項重罪，且因逃漏稅逾一四○萬美元並用於揮霍奢靡，被控九項罪名；非法購槍案最重面臨廿五年有期徒刑，逃稅案最重則是十七年。杭特原定九月在加州接受審判，但他後來無預警承認犯下聯邦稅務罪，避免在總統大選前受審的窘境。

    根據特赦令，拜登此舉為「完全且無條件的特赦」，涵蓋杭特自二○一四年一月至今年十二月間可能涉及的所有聯邦罪行，包括他擔任烏克蘭天然氣公司Burisma董事期間的爭議活動。

    此舉與拜登以往一再重申不會特赦杭特、承諾維護司法獨立的言論背道而馳，被外界認為自打嘴巴，尤其在司法部特別檢察官史密斯以總統豁免權為由，撤銷對川普的部分指控後，拜登的特赦進一步凸顯美國司法體系的雙重標準，動搖「法律面前人人平等」的基石。

    川普發文痛批拜登，指他特赦杭特卻不願釋放國會山莊事件相關人員，是赤裸裸的政治雙標，形同踐踏司法。川普交接團隊更批評民主黨濫用司法系統做為政治工具，承諾川普重返白宮後，將整頓司法體系，恢復美國公民的合法權利。聯邦眾議院監督委員會主席柯默直言，拜登為家族利益不斷說謊，杭特案僅為拜登家族長期不法行為的冰山一角。

    美國有線電視新聞網（CNN）指出，拜登特赦杭特可能為川普未來運用特赦權提供正當理由，尤其在他面臨釋放國會山莊暴動案相關人員壓力的情況下。同時，杭特的商業爭議與法律案件，已對拜登的政治生涯造成污點，讓他陷入與川普類似的困境，兩人都指控司法部遭到政治操弄。

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