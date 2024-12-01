控OpenAI盜用新聞 5加媒提告

ChatGPT應用程式和OpenAI公司標誌。（路透檔案照）

2024/12/01 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕加拿大五家主要新聞媒體，十一月廿九日控告擁有生成式人工智慧機器人ChatGPT的OpenAI公司，指控ChatGPT未經許可或給予補償，「大量抓取」他們的新聞報導內容，訓練AI模型，涉嫌侵犯版權。這起訴訟可能使OpenAI面臨數十億加幣的賠償金。

「環球郵報」、「加拿大廣播公司」、「加拿大新聞社」、「國家郵報」母公司Postmedia、和「多倫多星報」母公司Torstar等五家媒體公司，在安大略高等法院提出的訴訟指出，OpenAI不尋求合法取得，「公然盜用」媒體的寶貴智慧財產，為其自身所用，包括用於商業用途，而媒體卻從未收到OpenAI提出包括支付費用在內的任何形式報酬。聲明說，「新聞報導符合公共利益，OpenAI使用其他公司的報導內容來謀取自身商業利益，並非符合公眾利益，這是不合法的」。

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尋求法院永久禁制令 禁用未經授權內容

這五大媒體公司要求OpenAI為每篇原告宣稱非法抓取和用來訓練ChatGPT的文章，賠償兩萬加幣（約四十六萬台幣），這使得總賠償金額，可能高達數十億加幣。另外這些公司還尋求法院發出永久禁制令，禁止OpenAI繼續未經授權使用他們的內容。聲明說，新聞媒體歡迎科技創新，然而「所有參與者都必須遵守法律，任何對智慧財產的使用，都必須在公平的條件上進行」。

OpenAI發言人回應表示，AI模型是根據公開可得數據，基於合理使用和遵循相關國際版權原則下進行訓練，對創作者公平，「我們與新聞出版商密切合作，包括在ChatGPT搜尋中呈現內容來源和連結，並且提供他們簡便的方式選擇退出內容之使用」。

此前已有創作者、視覺藝術家、音樂出版商等版權擁有者先後對AI模型取用內容提出質疑，這是加拿大媒體首度提告。紐約時報去年底控告OpenAI和微軟，未經其同意使用該報版權內容訓練AI；另外一些新聞機構則選擇與科技公司達成授權協議。

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