搭載極音速武器 美正改裝匿蹤驅逐艦

美軍共有3艘朱瓦特級匿蹤飛彈驅逐艦，圖為該級首艘服役軍艦「朱瓦特號」。（美聯社檔案照）

2024/12/01 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美聯社十一月卅日報導，美國海軍正改裝匿蹤驅逐艦「朱瓦特」號（USS Zumwalt），使其成為第一艘搭載高超音速（極音速）武器的軍艦。美國的高超音速武器已於今年夏天成功測試，但研發工作飛彈仍在繼續，海軍希望在二○二七或二八年間開始在朱瓦特號上測試該系統。

二○二七年或二八年間測試

朱瓦特號於二○二三年八月抵達密西西比州亨廷頓．英格爾斯工業造船廠後，便展開改裝與整合新武器系統的複雜工作。目前該艦正安裝發射管，以取代因太昂貴而從未啟用的雙炮塔系統。

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美國有三艘朱瓦特級驅逐艦，每艘造價高達七十五億美元，當初研發構想是作為創新測試平台，及提供對地攻擊能力，透過先進火炮系統以及火箭輔助彈為陸戰隊搶灘鋪路。但因每枚火箭輔助彈的造價高達八十到一百萬美元，導致這套隱藏在匿蹤炮塔中的一五五毫米火炮系統被取消。

批評者一直認為朱瓦特級驅逐艦是個昂貴的錯誤，如今海軍正試圖糾錯，把它變成強大武器。畢竟就技術而言、以電力推動、具備匿蹤外型、非傳統艦體、自動化火力系統與損害控制的朱瓦特級，仍是美軍最先進水面艦。

中俄測試 增加美軍生產壓力

美國計畫讓朱瓦特號變成「傳統快速打擊」武器。它的發射如同彈道飛彈一樣，之後釋放出高超音速滑翔載具，以比音速快七到八倍的速度飛行來打擊目標。該武器系統由海軍和陸軍聯合開發。每艘朱瓦特級驅逐艦將配備四個發射管，每管裝有三枚飛彈，總共有十二枚高超音速武器。

過去廿年來，美國一直在研發多種類型的高超音速武器，但中俄最近的測試增加了美國軍方加速生產的壓力，特別是去年中國測試命名為東風廿七的中程高超音速武器。高超音速武器的速度為音速五倍以上，機動性更強，更難被擊落。

不過，批評者認為，高超音速武器成本效益太低。根據美國國會預算辦公室的資料，購買三百枚與廿年的維護成本將近一八○億美元。但退役海軍少將、智庫美國海軍研究所執行長斯派塞則認為這些飛彈能讓海軍艦艇從數千公里外攻擊敵人，不僅遠離大多數對手武器的射程之外，且讓敵方無法有效防禦，更何況「我們的對手已擁有它們，我們從不希望落後於人」。

朱瓦特號於今年11月21日在亨廷頓．英格爾斯造船廠內持續進行改裝作業。（美聯社）

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