立陶宛驅逐3中國外交官

立陶宛突宣布驅逐3名中國使館人員，外界懷疑與中國貨輪「伊鵬3號」涉嫌切斷波羅的海一條連接瑞典和立陶宛的海底電纜有關。（路透）

2024/12/01 05:30

疑與波羅的海電纜遭切斷有關 加劇立中緊張

〔編譯孫宇青／綜合報導〕波羅的海國家立陶宛十一月廿九日宣布，將三名派駐該國的中國外交人員列為「不受歡迎人士」，並已向中國外交部遞交外交照會，限一週內離境。此事被認為與連接立陶宛的瑞典領海海底光纖通訊電纜日前疑似遭中國貨輪切斷有關，可能導致立中兩國在台灣議題外產生新的摩擦。

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列不受歡迎人士 限一週內離境

立陶宛外交部指出，將三名中國外交人員列為不受歡迎人士，是根據相關機構提供的資料，認定他們的行為違反「維也納外交關係公約」、國際法及立陶宛法律，但並未說明細節。立陶宛國會外交委員會主席莫圖扎斯強調，這是屬於外交人員認證過期的例行程序，不涉間諜行為。不受歡迎人士為國際外交術語，對於受外交豁免保護的外交人員，這是最嚴厲的制裁措施。

立陶宛外交部另表示，立陶宛始終並仍然願意與中國進行建設性對話，經由協商解決雙邊問題，也希望雙邊外交關係基於互惠及平等等原則，包括立陶宛在中國的外交代表權益。立陶宛也向中方提出臨時解決方案，確保中國使館依照聯合國「特別使團公約」規定，繼續履行基本領事、簽證和行政職務。

據了解，位於瑞典領海的兩條海底電纜，在十一月十七、十八日疑似遭懸掛中國國旗的散裝貨船「伊鵬三號」切斷，其中一條連接瑞典和立陶宛，被認為可能是立陶宛驅逐中國外交官的潛在原因。該船目前被迫停泊波羅的海，並受到歐洲國家海軍和海岸警衛隊船隻監視；由芬蘭、瑞典和立陶宛組成的特別工作小組，正釐清該船是否刻意透過在海底拖曳船錨切斷電纜。中國外交部發言人毛寧則說，願意與相關國家合作查明事實真相，中瑞正保持密切溝通。

因台灣關係生變 中又被控介選

立陶宛二○二一年允台灣在其首都維爾紐斯以「台灣」為名設立代表處後，中國將雙方外交關係降為代辦級、大使館改名代辦處，並施壓跨國企業終止與立陶宛的貿易聯繫。今年三月，立陶宛反情報部門負責人表示，鑑於歐盟和北約成員國對台灣的支持，不排除中國干預今年的選舉。立陶宛驅逐三名中國外交官，可能進一步加劇立中緊張局勢。

立陶宛候任總理帕魯克斯在國會大選後曾表示，新政府將尋求與中國恢復正常外交關係，包括再次互派駐地大使。他也在上月廿二日受訪表示，儘管立陶宛不會改變對中政策，但兩國的外交關係提供「交換觀點和資訊」的可能性。總統瑙塞達也公開支持與中關係正常化，但即將卸任的總理席莫尼特則認為這些提議「不合理」。

中國外交部發言人毛寧老調重彈，稱立陶宛在涉台問題上的錯誤行為，是造成兩國關係出現困難的根本原因，希望立國為雙方關係正常化創造條件。

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