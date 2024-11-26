小馬可仕反擊死亡威脅 司法部要傳訊「主謀」副總統

菲律賓總統小馬可仕（中）25日回應副總統薩拉．杜特蒂（左）威脅暗殺事件，強調不能縱容已構成刑事罪責的言論。薩拉則稱其發言被斷章取義。（法新社檔案照）

2024/11/26 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓副總統薩拉．杜特蒂威脅暗殺總統小馬可仕事件餘波盪漾，小馬可仕廿五日正式回應道，不能縱容已構成刑事罪責的言論，「我會奮戰」。司法部同日將薩拉稱為意圖暗殺總統的「主謀」，要求她在五天內回應傳訊；薩拉則稱其發言被斷章取義，收到傳票後會回應，但也要求司法部必須回答她的問題。

小馬可仕和薩拉在兩年前大選中搭檔當選正副總統後，兩人及各自代表的馬可仕和杜特蒂家族，不久便因利益分配及對外立場分歧等問題分道揚鑣，近期更屢次撕破臉。薩拉廿三日公開宣稱，若她遭到暗殺，已交代殺手刺殺小馬可仕伉儷及眾議院議長羅慕德斯，旋即被國家安全會議列為「國安事件」，並促使總統府衛隊及執法機構升級維安。

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小馬可仕廿五日打破沉默發表電視聲明，在未提及薩拉的情況下，強調不應容忍這類已構成刑事罪責的言論，菲國身為民主國家，必須維護法治，「我會奮戰」。司法部副部長安德烈斯（Jesse Andres）同日表示，薩拉是「預謀刺殺總統」的主謀，限她五日內到訊，並強調將動員所有政府資源和執法機構查明「殺手」身分，令其承擔刑事責任，「政府正採取行動保護總統，聲稱預謀殺害總統的主謀將面臨法律後果」。

薩拉稱遭斷章取義 收到傳票後會回應

薩拉在一小時後回應道，等她收到傳票，「我很樂意回答他們想問的問題，但他們也必須回答我的問題」。這起事件的導火線，是薩拉最近因辦公室經費被指不當使用而遭眾院調查，但她認定這是小馬可仕政府對她的政治迫害，也是彈劾她的前奏。稍早前她也發表公開信，強調追殺小馬可仕的言論並非「威脅」，而只是「警告」若自己遇刺勢將報復，並要求國安會將她和部屬面對的生命威脅，也列入討論議程。

此事亦牽動菲國軍變敏感神經，促使菲國參謀總長布勞納（Romeo Brawner）廿五日在三軍總部參加升旗典禮時提醒部隊官兵，過去幾天發生多起撼動政治環境的事件，軍隊的專業態度與立場不應有所動搖，必須效忠國家而非個人。

薩拉父杜特蒂 曾傳招兵買馬密謀政變

今年一月，薩拉的父親、前總統杜特蒂曾警告小馬可仕勿試圖修憲，否則恐步其父、前獨裁總統馬可仕後塵，被人民趕出總統府。薩拉也曾向軍方喊話，聲稱菲國政治腐敗，如何能安心入眠。前參議員特立尼斯（Antonio Trillanes IV）五月間引述匿名軍中消息指稱，杜特蒂陣營正招兵買馬，密謀推翻小馬可仕政府。

短影音平台TikTok最近還出現影片，聲稱納卯軍隊正開往馬尼拉保護薩拉，但菲國軍方廿五日鄭重否認，指此為蓄意製造恐慌與混亂的假消息。

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