川普交接團隊 金主神隱遭質疑

（路透檔案照）

2024/11/26 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕紐約時報廿四日報導，美國總統當選人川普的政權交接團隊以「暗錢」（dark money）模式運作，拒絕與拜登政府簽署行政協議，引發外界擔憂。此舉不僅規避募款限制，亦無須公開金主名單，被質疑缺乏透明度。

交接團隊拒簽行政協議 創先例引疑慮

根據「總統交接法」，總統當選人可申請聯邦政府提供的七二○萬美元（約二．三億台幣）交接經費，但必須簽署行政協議，同意公開捐款者名單，並接受募款限制。然而，川普成為首位拒簽該協議的總統當選人，得以繞過法規無限制募款。外國公民也能合法捐款交接團隊，進一步引發國安疑慮。

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川普交接團隊以「川普范斯二○二五交接公司」（Trump Vance 2025 Transition Inc.）名義運作，核心成員包括教育部長提名人麥馬洪與商務部長提名人盧特尼克。儘管該團隊多次聲稱將與拜登政府簽署「諒解備忘錄」，但已錯過九月和十月的最後期限，選後迄今依然毫無進展。

紐約市立大學公共政策教授布朗（Heath Brown）指出，資金來源不透明將使捐款金額、捐款者身分及背後目的成謎，強調大多數民眾希望了解交接團隊背後的資助者。他警告，缺乏公開透明可能削弱民眾對新政府的信任。

無法使用FBI人事背景審查服務

「國會山莊報」報導，由於未簽署協議，川普團隊無法使用聯邦調查局（FBI）提供的人事背景審查服務，轉而委託民營企業進行相關審查，恐為未來政府高層人事埋下安全隱患。新一屆參議院明年一月三日開議後，將審查內閣人事，若屆時沒有聯調局的報告參考，將創下逾七十年來的先例。

二○一六年，川普首次當選時的交接團隊曾與聯邦總務署（GSA）簽署協議，募得六五○萬美元，並獲得二四○萬美元聯邦補助，相關人事作業由聯調局協助完成，顯示當前模式有別於以往慣例。

民主黨聯邦參議員華倫形容川普此舉「前所未見」，恐損害美國公眾利益，並致函拜登政府要求正視。共和黨參議員柯林斯及克芮麥則指出，聯調局具備無可取代的調查優勢，民營機構僅應輔助使用，不能取代其核心功能。民主黨參議員克羅布查也批評，若不依循程序完成背景審查，可能導致不當決策，損害政府運作，籲川普團隊遵守規範，確保提名人選合格且經過充分審查。

川普交接團隊發言人休斯則回應，團隊律師正與拜登政府的律師，就「總統交接法」所有協議展開建設性溝通，但具體進展仍未明朗。

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