川普忠誠內閣 長子小唐納主導名單

路透披露，美國總統當選人川普（左）長子小唐納‧川普（右），在擬定新政府人事名單上，擁有舉足輕重的影響力，提拔的人選多屬缺乏經驗的忠誠派。（美聯社檔案照）

2024/11/26 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統當選人川普的新內閣人事大致底定，但自公布名單以來，屢遭質疑批評，甚至被形容為「現代最具爭議內閣」。「路透」引述川普金主、友人和政治盟友等多方消息來源報導，川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）在擬定新政府名單上具有舉足輕重的影響力，提拔的人選多屬缺乏經驗的忠誠派，而非更具資歷接掌政府高階職務的人才。

報導指出，長期仰賴家庭成員獻策的川普，此次視長子的意見為籌組內閣的重要指標，包括由他力薦的好友范斯，即使曾因反企業論述、反烏克蘭援助和歧視女性言論，讓部分金主和支持者卻步，最後仍獲川普青睞，一躍成為副總統人選，小唐納也藉此取得額外政治資本，得以在交接期間掌握話語權，進而阻擋前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）加入內閣。

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除確保內閣人事對川普的忠誠，小唐納偏好的人選均為反建制派立場人士，包括保護性經濟政策、減少軍事干預和削減海外援助等。

屬意好友任國務卿 遭父打槍

小唐納力挺的人選中，衛生部長提名人小羅勃．甘迺迪和國家情報首長加巴德的人事審查，預料將在參議院掀起波瀾。小羅勃．甘迺迪長期質疑疫苗安全性、倡導非主流醫療；加巴德反對援助烏克蘭，曾暗指俄羅斯總統普廷侵烏具正當性，還曾因與敘利亞總統阿塞德會面引發爭議。

可能主持播客 續為川普發聲

不過，小唐納推薦的人選也未必都能獲得川普接納，例如他屬意私交甚篤的前駐德國大使格瑞尼爾擔任國務卿，最後卻是由佛羅里達州聯邦參議員魯比歐雀屏中選。

報導提到，小唐納預計加入保守派創投基金公司1789 Capital，也可能會持續主持政治播客節目，做為川普政治圈發聲管道，並在川普入主白宮後繼續提供意見，但不太可能參與日常性事務。

另外，川普第一任期中頗為活躍的長女伊凡卡（Ivanka Trump）和女婿庫希納（Jared Kushner），此次相對低調。庫希納預料將以非官方身分參與中東政策運作，擴展他在二○二○年居中促成以色列與阿拉伯國家關係正常化的「亞伯拉罕協議」，進一步推動以國與沙烏地阿拉伯交好。

庫希納、伊凡卡和川普次子艾瑞克都不會加入新政府。消息人士透露，在紀律嚴謹的白宮幕僚長提名人威爾斯（Susie Wiles）協助下，川普藉助家人意見的需求不若以往。

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