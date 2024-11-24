前美OMB主任入閣 官復原職

美國總統當選人川普廿二日提名他初次執政時的白宮管理與預算辦公室主任伏特再任原職，為最新一名與保守派施政藍圖「二○二五計畫」有關的川普新政府成員。（法新社檔案照）

2024/11/24 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統當選人川普廿二日欽點他初次執政時的白宮管理與預算辦公室（OMB）主任兼保守派施政藍圖「二○二五計畫」（Project 2025）撰稿人之一的伏特（Russell Vought）重返新政府官復原職，為最新一名加入川普執政團隊的「二○二五計畫」相關人士。

二○二五計畫撰稿人之一

川普稱讚伏特在其首次執政時表現優異，包括大砍法規，並形容伏特是「積極的削減開支者」與「放鬆管制者」，深諳如何瓦解「深層政府」（deep state，指幕後操控國家的集團），協助將自治權還給人民與重拾國家財政健全。

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OMB職司製作與執行聯邦預算，但也負責檢查各機構的計畫、政策與程序是否符合總統政策，以及協調各個機構的政策倡議；伏特將對「二○二五計畫」諸作者追求的核心目標之一─大砍法規與支出─有極大影響力；而伏特本人正是該計畫撰稿人之一，負責撰寫有關美國總統行政辦公室的章節。此外，伏特也是保守智庫「美國復興中心」主席。

始於二○二二年的「二○二五計畫」是保守智庫傳統基金會主導的一份保守派施政藍圖，九百多頁內容主張大幅改革聯邦政府，包括大規模遣返移民、總統擴權、裁撤部分聯邦機構與人力縮編，以及進一步限縮墮胎權。民主黨人在競選期間曾警告，川普回鍋白宮後將落實「二○二五計畫」；川普則極力撇清與該計畫的關係，其交接團隊成員也不見「計畫幫」，但在籌組新政府時卻大量起用該計畫相關者。

除了伏特，川普此前任命的準聯邦通訊委員會（FCC）主席卡爾，也曾負責撰寫該計畫章節；此外，準邊境事務主管霍曼、準美國駐以色列大使哈克比、準白宮新聞秘書李威特、準美國駐加拿大大使胡克斯特拉，以及準白宮副幕僚長米勒，也或多或少與該計畫有關。

根據華爾街日報報導，川普勝選後，親交接團隊人士認為跟該計畫有關根本不是問題，會延攬「計畫幫」加入新政府。共和黨策士柯南特說，民主黨斥資讓選民了解何謂「二○二五計畫」，但川普還是大勝，不覺得該計畫會是政治包袱。

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