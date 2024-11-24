美準副國安顧問 黃之瀚曾訪台

獲川普任命為首席副國安顧問的黃之瀚，曾在川普首任總統任期內，擔任國務院東亞暨太平洋事務局副助卿與北韓問題特別副代表。（取自美國國務院網站）

2024/11/24 05:30

當年幫助協商川金會

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統當選人川普廿二日一口氣公布多項新人事案，其中最引人矚目安排之一，是曾在川普第一任期任職，以及曾訪台並強調美台關係並非一種交易的華府智庫「哈德遜研究所」華裔研究員黃之瀚（Alex Wong），被任命為總統助理兼首席副國家安全顧問。

川普在聲明中詳述黃之瀚的學經歷，包括哈佛大學法學博士，曾在川普第一任期擔任北韓問題特別副代表與國務院亞太副助卿，幫助協商川普當年與北韓領導人金正恩的高峰會，以及領導國務院推動落實自由開放的印太戰略。此外，黃之瀚也曾是國會授權成立的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）主席。

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黃之瀚曾在出任副助卿後的二○一八年訪台，並發言指稱美台關係並非一種交易，而是植基於雙方共同的長久價值；美國政策目標是確保台灣人民能繼續其所選擇的道路，不受脅迫。此外，黃之瀚主張讓台灣與國際組織建立官方與非官方的堅強連結，以避免更容易遭中共侵犯，以及強調台灣自我防衛與因應可能突發事件的決心，應該要比美國防衛台灣的決心更堅定；若要有維持台海和平的永續性安排，台灣必須更普遍有居安思危的意識。

黃之瀚目前擔任美商酷澎全球公共事務負責人，根據維基百科，廣東移民之子黃之瀚年僅四十四歲，其妻為台裔二代。

川普還宣布多項人事

同日，川普還宣布多項人事，包括曾在川普第一任期任職的高卡（Sebastian Gorka）回任總統副助理、特納（Scott Turner）出任住房與城市發展部長，另點名現任聯邦眾議員查維斯德瑞默（Lori Chavez-DeRemer）出任勞工部長、外科醫師馬凱利（Martin A. Makary）出任食品暨藥物管理局（FDA）局長、前聯邦眾議員兼醫師威爾登（Dave Weldon）出任疾病管制暨預防中心（CDC）主任，以及福斯新聞醫藥專欄作家內許瓦特（Janette Nesheiwat）出任醫務總監（Surgeon General）。

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