拜登批准殺傷雷援烏 抗俄前線埋雷

美國總統拜登已批准向烏克蘭提供人員殺傷雷，以增強基輔的防禦能力，減緩俄羅斯在烏東推進的速度。圖為烏東前線的烏克蘭砲兵。（路透檔案照）

2024/11/21 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕在授權烏克蘭以美製長程飛彈系統攻擊俄羅斯境內目標後，華盛頓郵報報導，美國總統拜登已批准向烏克蘭提供人員殺傷雷（anti-personnel land mines），以增強基輔的防禦能力，減緩俄羅斯在烏東推進的速度。然而，這項決定遭到軍備管制組織抨擊，認為該種武器可能對平民構成持續威脅。

全球逾160國簽署禁雷公約

烏克蘭十九日已首度動用美國提供的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）長程飛彈，攻擊俄國境內目標。俄國總統普廷強硬回應，莫斯科將對這類攻擊採取反制措施。與此同時，由於情報顯示可能發生大規模空襲，美國駐烏克蘭大使館廿日緊急關閉，並要求館員就地避難。

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烏避免在人口密集區部署

報導指出，拜登政府批准提供人員殺傷雷的決策引發爭議。全球已有超過一六○個國家簽署「渥太華公約」（禁雷公約），禁止使用殺傷雷，原因是這類武器不分敵我，可能長期威脅平民安全。但自俄入侵以來，烏克蘭一直尋求取得這類武器，俄軍也在前線大量佈設地雷，阻止烏軍反攻。

專家：非持久性地雷也有安全隱患

美國官員指出，美方提供的地雷屬於「非持久性」類型，會在數天或數週內自動銷毀或失效，以降低對平民的潛在危害。烏國政府承諾，將避免在人口密集地區部署地雷，但軍備管制專家仍警告，即使是非持久性地雷，安全隱患依然存在。

面對俄軍對烏東發動激烈攻勢，一名官員透露，俄軍進攻已造成烏軍重大損失，多個城鎮岌岌可危。拜登政府此前因內部反對聲浪與反地雷倡議者壓力，遲遲未批准提供烏克蘭這類武器。但俄軍近期戰場進展促使白宮重新評估，尋求更有力的援助方式，尤其在總統當選人川普揚言快速結束烏戰的背景下，拜登政府備感壓力。

儘管烏克蘭為「渥太華公約」簽署國，但美國與俄國並未加入該公約。拜登在二○二二年恢復前總統歐巴馬時期的政策，禁止在朝鮮半島以外地區使用美國殺傷性地雷。美國官員強調，新的這批地雷將僅限在烏國境內使用，集中在烏東，戰後也將清除。

在巴西舉行的廿國集團（G20）峰會上，烏克蘭戰爭成為最後一天的主要議程。俄羅斯指責西方惡化雙邊關係，西方則批評俄國訴諸不負責任的言論。會後發表的聯合聲明僅籠統呼籲和平解決，並未明確譴責莫斯科。

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